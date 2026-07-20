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Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den
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Fransız futbolcu Kylian Mbappe, İspanya ile Arjantin arasında oynanan final maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Final maçından zevk almadığını belirten Mbappe, ''İspanya'nın karşısında finale çıkmış bir takım değil, ligde alt kümeye düşmemeye çalışan bir takım varmış gibiydi. İzlerken sıkıldığımı söyleyebilirim'' dedi.

  • Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'nın karşısında oynayan takımı, ligde alt kümeye düşmemeye çalışan bir takıma benzetti.
  • Mbappe, Dünya Kupası'nı 10 golle gol kralı olarak tamamladı; Messi 8, Haaland 7 golde kaldı.
  • Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 22 gole ulaşarak 21 gollü Messi'yi geçti ve en golcü futbolcu unvanını aldı.

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan FIFA 2026 Dünya Kupası finali sahadaki futbol kadar Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin maç sonu açıklamalarıyla da gündeme oturdu. İspanya ve Arjantin’i karşı karşıya getiren dev randevuyu değerlendiren Mbappe, finalin heyecandan uzak geçtiğini belirterek hayal kırıklığını gizlemedi.

''ALT KÜMEYE DÜŞMEMEYE ÇALIŞAN BİR TAKIM GİBİYDİ''

Mücadeleyi izlerken keyif almadığını dile getiren tecrübeli golcü, sahadaki güç dengesizliğine dikkat çekerek, "İspanya'nın karşısında finale çıkmış bir takım değil, ligde alt kümeye düşmemeye çalışan bir takım varmış gibiydi. İzlerken sıkıldığımı söyleyebilirim." dedi. 

ALTIN AYAKKABI MBAPPE'NİN

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappe 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci sırada, 7 golle Erling Haaland da üçüncü sırada yer aldı. Kylian Mbappe, ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi, 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının sahibi oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Dünya Kupasnı kaybetti, gol kıirallığını kaybetti, dünya kupalarında en çok gol atan futbolcu unvanını kaybetti, elinde ağlama duvarındaki foto ve milletin nefreti kaldı.

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