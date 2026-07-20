Messi'yi kızdıracak bir yorum da Mbappe'den

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan FIFA 2026 Dünya Kupası finali sahadaki futbol kadar Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin maç sonu açıklamalarıyla da gündeme oturdu. İspanya ve Arjantin’i karşı karşıya getiren dev randevuyu değerlendiren Mbappe, finalin heyecandan uzak geçtiğini belirterek hayal kırıklığını gizlemedi.

''ALT KÜMEYE DÜŞMEMEYE ÇALIŞAN BİR TAKIM GİBİYDİ''

Mücadeleyi izlerken keyif almadığını dile getiren tecrübeli golcü, sahadaki güç dengesizliğine dikkat çekerek, "İspanya'nın karşısında finale çıkmış bir takım değil, ligde alt kümeye düşmemeye çalışan bir takım varmış gibiydi. İzlerken sıkıldığımı söyleyebilirim." dedi.

ALTIN AYAKKABI MBAPPE'NİN

Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından altın ayakkabı da Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin oldu. Gol krallığı yarışını Mbappe 10 golle zirvede tamamlarken, Messi 8 golle ikinci sırada, 7 golle Erling Haaland da üçüncü sırada yer aldı. Kylian Mbappe, ayrıca Dünya Kupası tarihinde 21 golü bulunan Messi'yi, 22 golle geçerek en golcü futbolcu unvanının sahibi oldu.