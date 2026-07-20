İsmail Kartal: Gornik Zabrze karşısında avantajlı skor hedefliyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze eşleşmesinde ikinci maça avantajlı çıkmak istediklerini belirterek, "İyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Tekrar iyi mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyorum. İlk resmi maçımızla taraftarlarımıza iyi bir mesaj vermek istiyoruz. İyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolunu, herkesi mutlu etmeye çalışacağız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 21.00'de evinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rakibin analizlerini yaptıklarını belirten Kartal, "Ekiminle beraber rakibin son oynadığı maçları izledik. Rakibimizin ne yapmak istediğini tahmin edebiliyoruz. Bu takımın hocasıyla daha önce Spartak Trnava maçında karşı karşıya gelmiştik. Burada 4-0, orada 2-1 yenmiştik. Hocalarının, 'Bu maça çok özel hazırlanıyorum' diye açıklaması var. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında taraftarlarımızın önünde iyi futbol oynayarak ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Tekrar iyi mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza iyi bir mesaj vermek istiyoruz. İyi bir skorla bütün camiamızı, ülke futbolunu, herkesi mutlu etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Geçmişte çalıştığım oyuncularım benim ne istediğimi biliyorlar"

Basın toplantısında da yer alan ve takıma yeniden dönen İrfan Can Kahveci ile ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "Geçmişte çalıştığım oyuncularım benim ne istediğimi biliyorlar. Antrenmanlarda benim oyunculara çok net söylemlerim var; çok keskin ve net. Bunlar çok çalışarak oluyor. Onlar da bunu çok iyi bildikleri ve kolayca bunu yapabileceklerini bildikleri için kendilerini daha motive olacaklarını biliyorlar. Onlarda mutlu olduklarını söylediler. Eskisi gibi iyi futbol oynayarak taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.

"Ake ve Greenwood kadroda olacaklar"

UEFA'ya bildirilen listede değişiklik yapılacak mı sorusuna 65 yaşındaki teknik adam, "Liste bu akşam belli olacak. Ake, Greenwood büyük ihtimal olacak. Greenwood yüzde 100 hazır değil, bireysel antrenmanlar yapıyoruz. Ake hazır durumda. İkisi de kadroda olacaklar. İki isimle ilgili yarın karar vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Asensio hazır değil"

İsmail Kartal, Marco Asensio'nun son durumuyla ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Marco Asensio 11'de oynamayacak çünkü hazır değil. Kampın 1. döneminde tamamen bireysel antrenmanlar yaptı. 2. kamp döneminde ara ara takımla çalıştı. Kendisi kadroda olacaktır. Ne zaman yüzde 100 hazır durumda görürsek oynayacaktır."

"Bu sene de iyi futbolu, güçlü futbolu oynamaya devam edeceğiz"

Sarı-lacivertli taraftarlardan destek aldığının hatırlatılması üzerine Kartal, "Bugüne kadar Fenerbahçe'de, futbolculuk hayatımda da gerçek büyük Fenerbahçe taraftarları bana çok büyük destek oldular. Onların yaklaşımları hiçbir yerde yok, anlatamam. Sadece 1 kupa kazanabildim. Bu sene onları inşallah çok mutlu etmek istiyorum. Şampiyonluklar, kupalar kazanarak çok mutlu etmek istiyorum. Bu sene de iyi futbolu, güçlü futbolu oynamaya devam edeceğiz" dedi.

"Kadromuz şu an yeterli"

Hazırlık döneminde tempolu bir görüntü çizen mevcut kadronun uzun periyotta yeterli olup olmadığına yönelik de İsmail Kartal, "Şu anki kadromuz başlangıç için yeterli. Sakat oyuncularımız elimizde ne var onu gösteriyor. Onun önlemlerini alıyoruz. Bu sakat oyuncularımız normal antrenmanlara başlayacaklar. Şu an kadromuz yeterli. 1-2 transfer daha yapabiliriz. 1 tanesi kontenjan olmak şartıyla. Bütün kulüplerin bundan sıkıntılı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İnşallah yarın akşam güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz"

Gornik Zabrze takımıyla ilgili ise sarı-lacivertlilerin teknik adamı, "Polonya futbolunda ikinci bölgede bekleyerek, kazandıkları toplarla hızlı geçiş oyunu oynama kültürü var. Rakibimizin güçlü santrforu, iki tane derin koşular yapabilen 8 numaraları var. Antrenörümüzü gönderdim, maçlarını izledik. Hafife alınacak takım değil, koşan bir takım. Biz de böyle bir takıma karşı ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. İnşallah yarın akşam güzel bir galibiyetle ayrılabiliriz" şeklinde konuştu.

"Kendimi başarısız görmüyorum"

Görev yaptığı dönemdeki Avrupa kupaları performansı ve yönetimin bu sezon kendisinden beklentisine dair İsmail Kartal, "Hem ekonomik açıdan hem sportif başarı açısından Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Oradan da çıkmak, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Uzun zamandır bu Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bunu başarmak istiyoruz. Taraftarların beklentisine cevap vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak, gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe buralara gitmesi gerekiyor. Ağır transferlerin karşısında bunları yapmamız gerekiyor. 99 puan aldık, o sezon Avrupa'da en çok galip gelen takım bizdik. En çok ülke puanı kazandıran bizdik. Farklı mağlup olduğumuz maçta 5 stoperin 5'i de sakattı. Altyapıdan Yusuf Akçiçek'i oynattık. Sonrasında Mourinho da oynattı. 22 milyon Euro para kazandırdı. Böyle gençlerin önünü açmak için böyle başarısız olmaya razıyım. Olympiakos maçını kazanabilirdik orada, bireysel hatalarla goller yedik. Burada penaltılarla elendik, bu başarısızlıksa ben kabul etmiyorum. En çok ülke puanını kazandıran bizdik. Kendimi başarısız görmüyorum" cümlelerine yer verdi.

İsmail Kartal, sezon içerisinde rakibin oyun planına göre taktiksel değişiklikler olabileceğini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı