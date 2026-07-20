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Emre Mor yeni takımına imzayı attı

Emre Mor yeni takımına imzayı attı
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Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor, NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

  • Emre Mor, Hollanda Ligi takımı NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Emre Mor, Fenerbahçe'de 49 maça çıkıp 6 gol ve 5 asist yaptı.
  • Emre Mor, daha önce Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos'ta oynadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Emre Mor'un yeni takımı resmen belli oldu.

EMRE MOR NEC NIJMEGEN'DE

Hollanda Ligi takımlarından NEC Nijmegen, milli oyuncu Emre Mor ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, imza töreninin ardından NEC Nijmegen ailesine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

NEC Nijmegen teknik direktörü Carlos Aalbers de transferle alakalı açıklamalarda bulunarak ''Emre olağanüstü niteliklere sahip. Onun kalibresindeki oyuncular normalde bizim için ulaşılmazdır, ancak sınırlı süre oynamasının ardından, tekrar yüksek seviyede performans gösterebilmek için birbirimize yardımcı olacağız.''

KARİYERİ

2022 yılında imza attığı Fenerbahçe'de toplam 49 maça çıkan ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Emre Mor, sarı-lacivertli ekipte kalıcı olamadı. Bu süreçte Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralanan yetenekli oyuncu, geride kalan sezonda ise Fenerbahçe kadrosunda şans bulamamış ve resmi bir müsabakada süre alamamıştı. Kariyerine Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Emre Mor; daha önce Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos gibi önemli Avrupa kulüplerinin de formalarını terletmişti.

Fatih Kocatürk
Fatih Kocatürk
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