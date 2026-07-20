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Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler Haber Videosunu İzle
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
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Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'a yaptığı ilk teklife olumlu yanıt aldığı, Hollandalı stoperin menajerinin transferin ayrıntılarını görüşmek üzere İstanbul'a davet edildiği iddia edildi.

Muhammed Salah ile anlaşmaya varan Süper Lig devi Beşiktaş, transfer döneminde bir büyük bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Liverpool'un dünyaca ünlü Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN VAN DIJK ATAĞI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlı yönetimin yaptığı ilk teklife Hollandalı yıldızın sıcak baktığı iddia edildi. Liverpool'un Hollandalı tecrübeli savunmacının transferi için kapıyı 10 milyon Euro bonservis bedeliyle açtığı, Van Dijk'ın yıllık beklentisinin ise 12 milyon Euro seviyesinde olduğu belirtildi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Görüşmeleri somut bir zemine oturtmak isteyen Beşiktaş yönetiminin, Hollandalı stoperin menajerini detayları yüz yüze konuşmak üzere İstanbul'a davet ettiği ifade edildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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