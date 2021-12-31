Endonezya Haberleri - Endonezya Haber - Haberler

Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir""Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç...

- Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir" "Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç baskısını arttırıyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini...

Endonezya - 19.12.2021