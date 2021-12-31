Endonezya Haberleri - Endonezya Haber - Haberler
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Endonezya Haberleri

Endonezya haber, Endonezya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Endonezya'da 32 deniz kaplumbağası kaçak avcıların elinden kurtarıldı

Endonezya'da 32 deniz kaplumbağası kaçak avcıların elinden kurtarıldı

Endonezya'nın Bali Adası'nda 32 deniz kaplumbağasının kaçak avcıların elinden kurtarıldığı bildirildi.
Endonezya - 33 Dakika Önce
BMMYK, 'Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran' Endonezya'yı kutladı

BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Endonezya'nın Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkarılması kararını takdir etti.
Endonezya - 9 Dakika Önce
Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor

Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor

2020 yılında 15 Asya Pasifik ülkesi arasında imzalanan Bölgesel ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olması, bölgesel kalkınma konusundaki ümitleri artırıyor.
Endonezya - 17 Dakika Önce
Endonezya Donanması yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteciyi kurtardı

Endonezya Donanması yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteciyi kurtardı

Endonezya'nın Açe kenti kıyılarında sürüklenen yaklaşık 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekne, Kreung Geukeuh'un Asean Limanı'nda Endonezya Donanması tarafından kurtarıldı.
Endonezya - 3 Saat Önce
Coşkun Aral, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Coşkun Aral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Endonezya - Dün 16:35
KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu

KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun, "Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü.
Endonezya - Dün 11:43
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya'da mültecilere Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı

Endonezya'da mültecilere Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 1300 mülteciye Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya, 120 Arakanlının bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verdi

Endonezya, 120 Arakanlının bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verdi

Endonezya'da, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verildi.
Endonezya - 29.12.2021
İHH yanardağ patlamasından etkilenen Endonezya'ya acil yardım ulaştırdı

İHH yanardağ patlamasından etkilenen Endonezya'ya acil yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nın patlamasının ardından başlattığı yardım çalışmasının ilk etabında bölgede gıda dağıtımı yaptı.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden?

Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden?

Endonezya, resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Hint ve Pasifik okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan bir ülkedir. 17 binden fazla adadan oluşur. Endonzezya hakkında birçok detay merak edilirken nüfusun dini yapısı da araştırıldı. Peki, Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden?
Endonezya - 29.12.2021
Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı

Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 2021 yılında 143'ü yabancı uyruklu olmak üzere 905 çift dünya evine girdi.
Endonezya - 29.12.2021
İklim krizi: COP26'da yakalanan ivmenin 2022'de kaybedileceğine dair endişeler artıyor

İklim krizi: COP26'da yakalanan ivmenin 2022'de kaybedileceğine dair endişeler artıyor

COP26 Glasgow İklim Zirvesi'nde kaydedilen ilerleme, 2022'deki potansiyel zorluklar nedeniyle şimdiden tehlikede mi? BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath'in haberi.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek

Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek

Endonezya, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekneyi uluslararası sulara geri iteceğini bildirildi.
Endonezya - 29.12.2021
Son dakika haberleri | Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Korona virüs (Covid-19) salgınında dünyada bugüne kadar toplam 5 milyon 431 bin 509 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdı

Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdı

Endonezya'nın 2018 yılından bu yana yasak uyguladığı Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacağı bildirildi.
Endonezya - 29.12.2021
Endonezya'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan 5 zanlı yakalandı

Endonezya'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan 5 zanlı yakalandı

Endonezya polisi, 29 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve Malezya'dan ülkeye uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Endonezya - 28.12.2021
Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları şubatta yeniden havalandıracak

Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları şubatta yeniden havalandıracak

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacak.
Endonezya - 28.12.2021
ZONGULDAK - Hediye civcivlerle başladığı süs tavuğu üretiminde şimdi ihracat yapıyor

ZONGULDAK - Hediye civcivlerle başladığı süs tavuğu üretiminde şimdi ihracat yapıyor

Zonguldak'ta ziyarete gittiği arkadaşının hediye verdiği civcivleriyle hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başlayan işçi Hasan Gültekin, elde ettiği kuluçkalık yumurtaları iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.
Endonezya - 28.12.2021
İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazla

İngiltere'de yürütülen yeni bir hükümet kampanyasına göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı dört kat daha fazla.
Endonezya - 28.12.2021
Polisin girdiği evde kan donduran görüntü! 2 ay boyunca annesinin cesediyle yaşamış

Polisin girdiği evde kan donduran görüntü! 2 ay boyunca annesinin cesediyle yaşamış

Bali'de bir adam, hayatını kaybeden 96 yaşındaki annesinin bedenini buz küplerine sararak 2 ay boyunca evinde sakladı. Şahsın annesine ölüm döşeğindeyken söz verdiği için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.
Endonezya - 28.12.2021
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, "Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
Endonezya - 27.12.2021
Laura Anna kimdir? Laura Anna öldü mü, hastalığı neydi?

Laura Anna kimdir? Laura Anna öldü mü, hastalığı neydi?

Endonezyalı bir influencer olan Laura Anna hastalığıyla gündeme geldi. Son günlerde Laura Anna kimdir? Laura Anna Türkçe biyografisi nedir? Laura Anna öldü mü, hastalığı neydi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Endonezya - 27.12.2021
PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi

Endonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.
Endonezya - 27.12.2021
Fiyatı sürekli artan kahve, 50 gramlık paketler halinde satılmaya başlandı

Fiyatı sürekli artan kahve, 50 gramlık paketler halinde satılmaya başlandı

Yılbaşında kilosu 30 TL olan ancak şu an 200 TL'ye kadar çıkan kahvenin fiyatı katlanarak artmaya devam ediyor. Esnaf, zamlar sonrası alışılanın aksine kahveyi 100 gramlık paketler yerine 50 gram olarak da satmaya başladı.
Endonezya - 27.12.2021
Endonezya'da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu

Endonezya'da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtuldu

Endonezya'da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü.
Endonezya - 26.12.2021
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak.
Endonezya - 26.12.2021
Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİK

Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİK

Gelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
Endonezya - 26.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
Endonezya - 26.12.2021
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
Endonezya - 26.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açe Tsunamisinin 17. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa gönderdiği video mesajda, "Endonezya halkının acısını acımız, sevincini sevincimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Endonezya - 26.12.2021
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel Açe Diasporası'nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen tsunaminin 17'nci yıldönümü vesilesiyle "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.
Endonezya - 26.12.2021
Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.
Endonezya - 26.12.2021
ABB Shell Endonezya'nın altyapısını güçlendiriyor

ABB Shell Endonezya'nın altyapısını güçlendiriyor

Shell, ABB e-mobilite çözümleri ile Endonezya’daki EA şarj altyapısını güçlendiriyor.
Endonezya - 25.12.2021
Endonezya'da Noel ayini düzenlendi

Endonezya'da Noel ayini düzenlendi

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Endonezya'nın Cakarta kentinde bir ayin düzenlendi.
Endonezya - 25.12.2021
Türkiye'de 2021 böyle geçti: Ekim

Türkiye'de 2021 böyle geçti: Ekim

Türkiye'de 2021'in Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvurularının...
Endonezya - 23.12.2021
Türkiye'de 2021 böyle geçti: Temmuz

Türkiye'de 2021 böyle geçti: Temmuz

Türkiye'de 2021'in Temmuz ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları ve kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınması önemli yer tuttu.
Endonezya - 23.12.2021
22 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31697 sayılı Resmi Gazete

22 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31697 sayılı Resmi Gazete

22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 22 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar
Endonezya - 22.12.2021
Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Endonezya - 22.12.2021
Endonezya'da Noel kutlamaları

Endonezya'da Noel kutlamaları

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşan Noel Bayramı kutlamaları kapsamında "Christmas Carol" isimli bir etkinlik düzenlendi.
Endonezya - 21.12.2021
Sakarya Üniversitesi en çevreci 300 üniversite arasına girdi

Sakarya Üniversitesi en çevreci 300 üniversite arasına girdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünya genelinde çevreci üniversiteler arasında 208'inci sıraya yükseldi.
Endonezya - 21.12.2021
Vali Ünlü 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

Vali Ünlü "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Vali Enver Ünlü, Anadolu Ajansı (AA)'nın muhabirleri tarafından çekilen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ilişkin en etkileyici fotoğrafların yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Endonezya - 21.12.2021
ESTÜ 'Yeşil Kampüs' platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi

ESTÜ "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdi

Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2021 yılı UI Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki 956 üniversitesi arasında 589. sırada yer aldığı bildirildi.
Endonezya - 21.12.2021
Sporda 2021 böyle geçti: Kasım

Sporda 2021 böyle geçti: Kasım

Sporda 2021 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası için play-off bileti aldı ve bu turda Portekiz'le eşleşti.
Endonezya - 21.12.2021
Endonezyalı şarkıcı Siti Kdi, Türkiye'de konser verecek

Endonezyalı şarkıcı Siti Kdi, Türkiye'de konser verecek

Endonezya'nın MTV ödüllü yıldız şarkıcısı Siti Kdi, "Türkiye-Endonezya Kültür Buluşmaları"nda sahne alacak.
Endonezya - 20.12.2021
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte ziyarette bulunma fikrinin halen masada olduğunu belirterek, ziyarete Endonezya, Katar, Kuveyt, Özbekistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılmak istediklerini söyledi.
Endonezya - 20.12.2021
Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ortaya çıkması, Sudan'da ordunun yönetime müdahalesi ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin yanı sıra Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, İngiltere ile Fransa arasında gerilimi arttıran düzensiz göçmenler...
Endonezya - 20.12.2021
Dünyada 2021 böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart

Dünyada 2021 böyle geçti: Ocak-Şubat-Mart

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen tedbirlere karşı protestolar ile Kovid-19'un yeni varyantlarının saptanması, ABD'nin 46.
Endonezya - 20.12.2021
2021 YILIN OLAYLARI

2021 YILIN OLAYLARI

TÜRKSAT 5A UYDUSU, ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE BULUNAN CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRLATILDI Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmak üzere hazırlanması Uydunun fırlatılması Kapsülün ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türksat Genel Müdürlüğünde...
Endonezya - 20.12.2021
PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktı

Endonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı.
Endonezya - 20.12.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı

? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu.
Endonezya - 19.12.2021
Bakan Çavuşoğlu: 'Taliban yönetimine tavsiyelerimizin belgelere girmesini sağladık''Sadece insani yardımlar yetmez. Afgan halkının beklentileri var'

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimine tavsiyelerimizin belgelere girmesini sağladık""Sadece insani yardımlar yetmez. Afgan halkının beklentileri var"

- Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimine tavsiyelerimizin belgelere girmesini sağladık" "Sadece insani yardımlar yetmez. Afgan halkının beklentileri var" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim başından beri Taliban yönetimine tavsiyelerimiz vardı.
Endonezya - 19.12.2021
Uluslararası Göçmenler Günü'nde 10 ülkenin mutfakları yarıştı

Uluslararası Göçmenler Günü'nde 10 ülkenin mutfakları yarıştı

Bursa'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye" sloganıyla dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 ülkeden katılımcılar mutfakta hünerlerini sergiledi.
Endonezya - 19.12.2021
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına Çavuşoğlu'nun çağrısı damga vurdu: Herkesin hakkını koruyun

Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına Çavuşoğlu'nun çağrısı damga vurdu: Herkesin hakkını koruyun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Taliban'a kapsayıcı olmaları ve ülkedeki herkesin hakkını korumaları yönünde çağrıda bulundu.
Endonezya - 19.12.2021
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti

- Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Endonezya - 19.12.2021
Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi: Nasıl girmişler içeri?

Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi: Nasıl girmişler içeri?

Hindistan cevizini kıran adam, cevizin içerisinde gördüğü balık ve yavruları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkların oraya nasıl girdiğine anlam verilemedi.
Endonezya - 19.12.2021
Bakan Çavuşoğlu: 'Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir''Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç...

Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir""Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç...

- Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir" "Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç baskısını arttırıyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini...
Endonezya - 19.12.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan ve Asya ile Avrupa'yı deniz tabanının altından kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açıldı.
Endonezya - 19.12.2021
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi

Son dakika gelişmesine göre "Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi.
Endonezya - 19.12.2021
Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, konaklama tesisleri ve tur aktiviteleri için yurt dışından yapılan ön rezervasyon talepleri, sektörde 2022 yılı sezonuna yönelik beklentileri artırdı.
Endonezya - 19.12.2021
'Geleceğin Ustaları' ödüllerine kavuştu

"Geleceğin Ustaları" ödüllerine kavuştu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.
Endonezya - 18.12.2021
Endonezya hükümeti ilk Omicron vakasının ardından 'Paniğe kapılmayın' çağrısı yaptı

Endonezya hükümeti ilk Omicron vakasının ardından "Paniğe kapılmayın" çağrısı yaptı

Endonezya'da hükümet ilk Omicron varyantının tespit edilmesiyle halktan panik yapmamalarını ve sağlık protokollerini uygulayarak faaliyetlerini her zamanki gibi sürdürmelerini istedi.
Endonezya - 18.12.2021
Endonezya Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi yükseltildi

Endonezya Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi yükseltildi

Endonezya Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye yükseltildiği bildirildi.
Endonezya - 18.12.2021
ASHİB, Türk mutfağını tanıtarak ihracatını artırmak istiyor

ASHİB, Türk mutfağını tanıtarak ihracatını artırmak istiyor

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanvekili Ali Can Yamanyılmaz, 2022 yılında su ve hayvansal ürünlerle Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmak istediklerini söyledi.
Endonezya - 17.12.2021
Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

17 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 17 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 17 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 17 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Endonezya - 17.12.2021
Miss World 2021 ne zaman? Miss World ertelendi mi, neden yapılmadı, iptal mi edildi?

Miss World 2021 ne zaman? Miss World ertelendi mi, neden yapılmadı, iptal mi edildi?

16 Aralık tarihinde yapılması beklenen Miss World'ün ertelendiği belirtildi. Gündeme gelen haberlerin ardından Miss World 2021 ne zaman? sorusunun yanıtı merak edildi. Miss World 2021 ertelendi mi, neden yapılmadı, iptal mi edildi?
Endonezya - 17.12.2021
SDÜ 'Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması'nda Yükselişte

SDÜ "Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması"nda Yükselişte

Dünya Üniversiteleri IU GreenMetric Ağı (UI GreenMetric World University Rankings) tarafından yayınlanan "GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması" açıklandı.
Endonezya - 16.12.2021
Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyor

Gönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması Çocukların ders dinlemesi Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj Öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor.
Endonezya - 16.12.2021
Endonezya'da ilk Omicron vakası

Endonezya'da ilk Omicron vakası

Endonezya Sağlık Bakanlığı, bir kişide ilk Covid-19 Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
Endonezya - 16.12.2021
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı

Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı.
Endonezya - 16.12.2021
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Dün FED faiz kararını açıklamıştı. Bu hafta 20 merkez bankasının faiz kararını açıklaması beklenirken Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? sorusuna yanıt arandı.
Endonezya - 16.12.2021
Son dakika haberleri... Dünyada 2021 - Orman yangınları

Son dakika haberleri... Dünyada 2021 - Orman yangınları

Son dakika haber... 01: 25 - 02.08.2021 01: 25 – 02: 04 - ANTALYA – TÜRKİYE - 03.07.2021 02: 04 – 02: 14 - TÜRKİYE - 3.08.2021 02: 14 - 02: 35 - TÜRKİYE - 04.08.2021 02: 35 – 03: 13 - ANTALYA – TÜRKİYE - 07.08.
Endonezya - 16.12.2021
Blinken, bir gazetecide Kovid-19 görülünce Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kesti

Blinken, bir gazetecide Kovid-19 görülünce Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini takip eden bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiği bildirildi.
Endonezya - 15.12.2021
İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı

İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı İzmir, uluslararası tatbikatına ev sahipliği yapıyor: 9 ülkeden sağlık ekipleri eğitim aldı Birçok ülkeden sağlık ekiplerinin katılımıyla, "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" İzmir'in Urla...
Endonezya - 15.12.2021
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralamasında "Dünyanın en yeşil 57'nci kampüsü" oldu.
Endonezya - 15.12.2021
İZMİR'DE 'ULUSLARARASI ACİL VE AFET TATBİKATI'

İZMİR'DE 'ULUSLARARASI ACİL VE AFET TATBİKATI'

SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de ilki yapılan 'Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nı gerçeği aratmadı.
Endonezya - 15.12.2021
Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası

Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezası

Endonezya'da nesli tükenmek üzere olan Sumatra filini öldürmek ve fil dişi ticaretine karışmakla suçlanan 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Endonezya - 15.12.2021
Endonezya'da 7.4 Büyüklüğünde DepremTsunami Uyarısı Yapıldı: 1 Kişi Yaralandı

Endonezya'da 7.4 Büyüklüğünde DepremTsunami Uyarısı Yapıldı: 1 Kişi Yaralandı

- Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı: 1 kişi yaralandı Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaralanırken, tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya - 14.12.2021
Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler Aşı kaydı oluşturulması Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi Aşılama detayları Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı...
Endonezya - 14.12.2021
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya - 14.12.2021
Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 48'e çıktı

Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 48'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası ölü sayısı 48'e ulaştı.
Endonezya - 14.12.2021
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaralanırken, tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya - 14.12.2021
Dünyada 2021 - Yanardağ patlamaları

Dünyada 2021 - Yanardağ patlamaları

30-08-202103: 01 – 04: 20 - GUATEMELA - Pacaya - 06-05-202104: 20 – 05: 38 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021 05: 38 – 05: 50 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021 05: 50 – 06: 43 - İSPANYA - Cumbre Vieja -...
Endonezya - 14.12.2021
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Endonezya - 14.12.2021
Küresel piyasalar, merkez bankaları toplantı kararları öncesinde negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, merkez bankaları toplantı kararları öncesinde negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, bugünden itibaren yoğunlaşacak merkez bankaları kararları öncesinde Omicron varyantına yönelik endişeler ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.
Endonezya - 14.12.2021
Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttı

Sony, yeni yıl ile beraber PlayStation 5'i özelleştirerek 5 farklı renkte PS5 kapağı ve DualSense'i piyasaya sürecek.
Endonezya - 14.12.2021
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kuvvetli bir şekilde hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uyarıda, dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceği belirtildi.
Endonezya - 14.12.2021
Bakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyor

Bakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyor

Bakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki haftasonu gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz" dedi.
Endonezya - 13.12.2021
Merkez bankaları 2021'i kapatırken, gözler gelecek yıla ilişkin yönlendirmelerde

Merkez bankaları 2021'i kapatırken, gözler gelecek yıla ilişkin yönlendirmelerde

Yılın bitmesine günler kala dünyanın önde gelen merkez bankaları 2022'nin son toplantılarına hazırlanırken, karar metni ve politika yapıcıların sözle yönlendirmeleri 2022'ye dair beklentilerin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.
Endonezya - 13.12.2021
Dünya Badminton Şampiyonası

Dünya Badminton Şampiyonası

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası devam ediyor.
Endonezya - 13.12.2021
Afgan mültecilerden protesto

Afgan mültecilerden protesto

Afgan mülteciler, Endonezya'nın Cakarta kentinde protesto amacıyla ABD Büyükelçiliği'nden Kanada Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.
Endonezya - 13.12.2021
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyor

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyor

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Endonezya - 13.12.2021
Dünyada olan büyük depremler nelerdir? Tarihte büyük depremler yaşayan ülkeler, en büyük depremler

Dünyada olan büyük depremler nelerdir? Tarihte büyük depremler yaşayan ülkeler, en büyük depremler

Geçmişten günümüze gelene kadar depremler, dünya çapında hemen hemen her sene birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açabiliyor. İnsanların hayatını deprem sebebiyle kaybetmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bunun en büyük nedeni depreme dayanıksız evlerde oturmaktır. Peki dünyada oluşmuş en büyük depremler nelerdir?
Endonezya - 20.12.2021
2021'in en çarpıcı fotoğrafları

2021'in en çarpıcı fotoğrafları

Amerikalı şair ve yazar Kelly Grovier, ABD Kongre Binası ayaklanmasından Kabil'deki tahliye uçağının görüntülerine kadar, 2021'in en heyecan verici 15 fotoğrafını seçiyor ve onları sembolik sanat eserleriyle karşılaştırıyor.
Endonezya - 12.12.2021
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017'de İstanbul'da olağanüstü toplandı.
Endonezya - 12.12.2021
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