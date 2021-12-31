Endonezya Haberleri - Endonezya Haber - Haberler

Endonezya Haberleri
Endonezya haber, Endonezya son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Endonezya'da 32 deniz kaplumbağası kaçak avcıların elinden kurtarıldıEndonezya'nın Bali Adası'nda 32 deniz kaplumbağasının kaçak avcıların elinden kurtarıldığı bildirildi.
BMMYK, "Arakanlıların karaya çıkarılmasını kararlaştıran" Endonezya'yı kutladıBirleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Endonezya'nın Arakanlı Müslüman mültecilerin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkarılması kararını takdir etti.
Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor2020 yılında 15 Asya Pasifik ülkesi arasında imzalanan Bölgesel ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olması, bölgesel kalkınma konusundaki ümitleri artırıyor.
Endonezya Donanması yüzlerce Arakanlı Müslüman mülteciyi kurtardıEndonezya'nın Açe kenti kıyılarında sürüklenen yaklaşık 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekne, Kreung Geukeuh'un Asean Limanı'nda Endonezya Donanması tarafından kurtarıldı.
Coşkun Aral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıFoto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştuAntarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun, "Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü.
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde depremEndonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da mültecilere Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandıEndonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 1300 mülteciye Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulandı.
Endonezya, 120 Arakanlının bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verdiEndonezya'da, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verildi.
İHH yanardağ patlamasından etkilenen Endonezya'ya acil yardım ulaştırdıİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nın patlamasının ardından başlattığı yardım çalışmasının ilk etabında bölgede gıda dağıtımı yaptı.
Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden?Endonezya, resmî adıyla Endonezya Cumhuriyeti, Hint ve Pasifik okyanusları arasında, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da toprakları bulunan bir ülkedir. 17 binden fazla adadan oluşur. Endonzezya hakkında birçok detay merak edilirken nüfusun dini yapısı da araştırıldı. Peki, Endonezya Müslüman mı? Endonezya'da çoğunluk hangi dinden?
Kuşadası'nda bir yılda 905 çift mutluluğa imza attıTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, 2021 yılında 143'ü yabancı uyruklu olmak üzere 905 çift dünya evine girdi.
İklim krizi: COP26'da yakalanan ivmenin 2022'de kaybedileceğine dair endişeler artıyorCOP26 Glasgow İklim Zirvesi'nde kaydedilen ilerleme, 2022'deki potansiyel zorluklar nedeniyle şimdiden tehlikede mi? BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath'in haberi.
Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecekEndonezya, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekneyi uluslararası sulara geri iteceğini bildirildi.
Son dakika haberleri | Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiSon dakika haberler... Korona virüs (Covid-19) salgınında dünyada bugüne kadar toplam 5 milyon 431 bin 509 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdıEndonezya'nın 2018 yılından bu yana yasak uyguladığı Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başlayacağı bildirildi.
Endonezya'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan 5 zanlı yakalandıEndonezya polisi, 29 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve Malezya'dan ülkeye uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları şubatta yeniden havalandıracakEtiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları Şubat 2022'de yeniden kullanmaya başlayacak.
ZONGULDAK - Hediye civcivlerle başladığı süs tavuğu üretiminde şimdi ihracat yapıyorZonguldak'ta ziyarete gittiği arkadaşının hediye verdiği civcivleriyle hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başlayan işçi Hasan Gültekin, elde ettiği kuluçkalık yumurtaları iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiyor.
İngiltere'de araştırma: Ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı 4 kat daha fazlaİngiltere'de yürütülen yeni bir hükümet kampanyasına göre, ebeveynleri sigara içen gençlerin sigaraya başlama olasılığı dört kat daha fazla.
Polisin girdiği evde kan donduran görüntü! 2 ay boyunca annesinin cesediyle yaşamışBali'de bir adam, hayatını kaybeden 96 yaşındaki annesinin bedenini buz küplerine sararak 2 ay boyunca evinde sakladı. Şahsın annesine ölüm döşeğindeyken söz verdiği için böyle bir şey yaptığı öğrenildi.
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (3)Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD ilişkilerinde iki ülke arasındaki temasların sürdüğünü belirterek, "Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmek için çaba sarf ediyoruz.
Laura Anna kimdir? Laura Anna öldü mü, hastalığı neydi?Endonezyalı bir influencer olan Laura Anna hastalığıyla gündeme geldi. Son günlerde Laura Anna kimdir? Laura Anna Türkçe biyografisi nedir? Laura Anna öldü mü, hastalığı neydi? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
PALEMBANG - Endonezya'da 300 yıllık altın varaklı el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendiEndonezya'nın Palembang kentinde Palembang Darüsselam Sultanlığı döneminde yazılmış altın varaklı ve cildinde de altın plakalar kullanılmış 300 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim görüntülendi.
Fiyatı sürekli artan kahve, 50 gramlık paketler halinde satılmaya başlandıYılbaşında kilosu 30 TL olan ancak şu an 200 TL'ye kadar çıkan kahvenin fiyatı katlanarak artmaya devam ediyor. Esnaf, zamlar sonrası alışılanın aksine kahveyi 100 gramlık paketler yerine 50 gram olarak da satmaya başladı.
Endonezya'da üzerine yıldırım düşen güvenlik görevlisi sağ kurtulduEndonezya'da bir şirkette güvenlik görevlisi olan adamın, yağmurlu havada şemsiyeyle yürüdüğü sırada üzerine yıldırım düştü.
Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi: Dünya ekonomisi ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacakMerkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH'si ilk kez 2022'de 100 trilyon doları aşacak.
Son dakika... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİKGelen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettikCUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İHTİYAÇ DUYDUKLARI HER DÖNEMDE, ELİMİZDEKİ İMKANLARI ENDONEZYA İÇİN SEFERBER ETTİKCUMHURBAŞKANI Erdoğan, "İhtiyaç duydukları her dönemde, elimizdeki imkanları Endonezya için seferber ettik. Bu duruşumuzu özellikle 2004 yılında meydana gelen tsunami felaketinin hemen akabinde somut biçimde bir kez daha gösterdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Açe Tsunamisinde hayatını kaybedenleri andıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Açe Tsunamisinin 17. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'da düzenlenen programa gönderdiği video mesajda, "Endonezya halkının acısını acımız, sevincini sevincimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi AçıklamasıSon dakika haber... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2004'te Endonezya'nın Açe bölgesinde meydana gelen tsunaminin 17'nci yıldönümü vesilesiyle "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi.
Doğu'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldüDoğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ağrı'da ölçüldü.
ABB Shell Endonezya'nın altyapısını güçlendiriyorShell, ABB e-mobilite çözümleri ile Endonezya’daki EA şarj altyapısını güçlendiriyor.
Endonezya'da Noel ayini düzenlendiHristiyanlıkta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Noel Bayramı dolayısıyla Endonezya'nın Cakarta kentinde bir ayin düzenlendi.
Türkiye'de 2021 böyle geçti: EkimTürkiye'de 2021'in Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvurularının...
Türkiye'de 2021 böyle geçti: TemmuzTürkiye'de 2021'in Temmuz ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları ve kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınması önemli yer tuttu.
22 Aralık 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31697 sayılı Resmi Gazete22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Aralık Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 22 Aralık Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar
Türkiye'den Endonezya vatandaşlarına vize muafiyetiTürkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Endonezya'da Noel kutlamalarıEndonezya'nın başkenti Cakarta'da yaklaşan Noel Bayramı kutlamaları kapsamında "Christmas Carol" isimli bir etkinlik düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi en çevreci 300 üniversite arasına girdiSakarya Üniversitesi (SAÜ), dünya genelinde çevreci üniversiteler arasında 208'inci sıraya yükseldi.
Vali Ünlü "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına KatıldıVali Enver Ünlü, Anadolu Ajansı (AA)'nın muhabirleri tarafından çekilen, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen olaylara ilişkin en etkileyici fotoğrafların yer aldığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
ESTÜ "Yeşil Kampüs" platformunda dünyada üniversiteleri arasına girdiEskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 2021 yılı UI Green Metric (Yeşil Kampüs) derecelendirmesinde dünyadaki 956 üniversitesi arasında 589. sırada yer aldığı bildirildi.
Sporda 2021 böyle geçti: KasımSporda 2021 yılının kasım ayında A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası için play-off bileti aldı ve bu turda Portekiz'le eşleşti.
Endonezyalı şarkıcı Siti Kdi, Türkiye'de konser verecekEndonezya'nın MTV ödüllü yıldız şarkıcısı Siti Kdi, "Türkiye-Endonezya Kültür Buluşmaları"nda sahne alacak.
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'e bazı dışişleri bakanlarıyla birlikte ziyarette bulunma fikrinin halen masada olduğunu belirterek, ziyarete Endonezya, Katar, Kuveyt, Özbekistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının katılmak istediklerini söyledi.
Dünyada 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-AralıkYeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ortaya çıkması, Sudan'da ordunun yönetime müdahalesi ve Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinin yanı sıra Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, İngiltere ile Fransa arasında gerilimi arttıran düzensiz göçmenler...
Dünyada 2021 böyle geçti: Ocak-Şubat-MartYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen tedbirlere karşı protestolar ile Kovid-19'un yeni varyantlarının saptanması, ABD'nin 46.
2021 YILIN OLAYLARITÜRKSAT 5A UYDUSU, ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE BULUNAN CAPE CANAVERAL ÜSSÜ'NDEN UZAYA FIRLATILDI Türksat 5A uydusunun SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılmak üzere hazırlanması Uydunun fırlatılması Kapsülün ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türksat Genel Müdürlüğünde...
PALEMBANG - İki Endonezya vatandaşı hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletiyle yola çıktıEndonezya'nın Palembang kentinde iki Endonezya vatandaşı Tjahja Gunawan ve Muhammed Fuad, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a bisikletleriyle yola çıktı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Taliban'ı kapsayıcı olmaya çağırdı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu.
Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimine tavsiyelerimizin belgelere girmesini sağladık""Sadece insani yardımlar yetmez. Afgan halkının beklentileri var"- Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimine tavsiyelerimizin belgelere girmesini sağladık" "Sadece insani yardımlar yetmez. Afgan halkının beklentileri var" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim başından beri Taliban yönetimine tavsiyelerimiz vardı.
Uluslararası Göçmenler Günü'nde 10 ülkenin mutfakları yarıştıBursa'da, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası: Türkiye" sloganıyla dünyanın çeşitli bölgelerinden 10 ülkeden katılımcılar mutfakta hünerlerini sergiledi.
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına Çavuşoğlu'nun çağrısı damga vurdu: Herkesin hakkını koruyunDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Açılış Oturumunda konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Taliban'a kapsayıcı olmaları ve ülkedeki herkesin hakkını korumaları yönünde çağrıda bulundu.
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti- Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde yeniden harekete geçen Semeru Yanardağı, 2 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttü.
Hindistan cevizini açan adam, karşısındaki manzaraya anlam veremedi: Nasıl girmişler içeri?Hindistan cevizini kıran adam, cevizin içerisinde gördüğü balık ve yavruları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkların oraya nasıl girdiğine anlam verilemedi.
Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir""Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç...- Bakan Çavuşoğlu: "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini bir görevdir" "Afganistan'da insani ve ekonomik kriz göç baskısını arttırıyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afgan kardeşlerimizle dayanışmamız bizim için ahlaki bir sorumluluk ve dini...
Haftanın tarihine bakışDünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan ve Asya ile Avrupa'yı deniz tabanının altından kara yoluyla birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Aralık 2016'da açıldı.
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın tanınması gündeme gelmediSon dakika gelişmesine göre "Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi.
Kapadokya'da turizmciler 2022 yılında turist yoğunluğu bekliyorTürkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, konaklama tesisleri ve tur aktiviteleri için yurt dışından yapılan ön rezervasyon talepleri, sektörde 2022 yılı sezonuna yönelik beklentileri artırdı.
"Geleceğin Ustaları" ödüllerine kavuştuBu yıl sekizincisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.
Endonezya hükümeti ilk Omicron vakasının ardından "Paniğe kapılmayın" çağrısı yaptıEndonezya'da hükümet ilk Omicron varyantının tespit edilmesiyle halktan panik yapmamalarını ve sağlık protokollerini uygulayarak faaliyetlerini her zamanki gibi sürdürmelerini istedi.
Endonezya Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi yükseltildiEndonezya Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesinin en yüksek ikinci seviyeye yükseltildiği bildirildi.
ASHİB, Türk mutfağını tanıtarak ihracatını artırmak istiyorAkdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanvekili Ali Can Yamanyılmaz, 2022 yılında su ve hayvansal ürünlerle Türk mutfağını tanıtarak ihracatı artırmak istediklerini söyledi.
Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Aralık tarihte bugün vefat edenler!17 Aralık'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? Tarihte bugün olan olaylar, 17 Aralık'ta doğan ünlüler, Tarihte bugün Türkiye ve dünyada yaşan gelişmeler... Tarihte bugün doğanlar ve vefat edenler, ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 17 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 17 Aralık dünya ne günü? İşte, tarihte bugün ne gerçekleşen olaylar, 17 Aralık tarihte bugün vefat edenler!
Miss World 2021 ne zaman? Miss World ertelendi mi, neden yapılmadı, iptal mi edildi?16 Aralık tarihinde yapılması beklenen Miss World'ün ertelendiği belirtildi. Gündeme gelen haberlerin ardından Miss World 2021 ne zaman? sorusunun yanıtı merak edildi. Miss World 2021 ertelendi mi, neden yapılmadı, iptal mi edildi?
SDÜ "Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralaması"nda YükselişteDünya Üniversiteleri IU GreenMetric Ağı (UI GreenMetric World University Rankings) tarafından yayınlanan "GreenMetric Dünya Üniversiteler Sıralaması" açıklandı.
Endonezya'da Arakanlı çocuklara gönüllü eğitim veriliyorGönüllü eğitmen Kyaw Naing'in okula tahta götürmesi Eğitmenin Arakanlı çocuklara ders anlatması Çocukların ders dinlemesi Gönüllü eğitmen Kyaw Naing ile röportaj Öğrencilerden detaylar CAKARTA - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Arakanlı sığınmacıların çocuklarına gönüllü eğitim veriliyor.
Endonezya'da ilk Omicron vakasıEndonezya Sağlık Bakanlığı, bir kişide ilk Covid-19 Omicron mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.
Güney Kore'de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldıGüney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı.
Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?Dün FED faiz kararını açıklamıştı. Bu hafta 20 merkez bankasının faiz kararını açıklaması beklenirken Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? sorusuna yanıt arandı.
Son dakika haberleri... Dünyada 2021 - Orman yangınlarıSon dakika haber... 01: 25 - 02.08.2021 01: 25 – 02: 04 - ANTALYA – TÜRKİYE - 03.07.2021 02: 04 – 02: 14 - TÜRKİYE - 3.08.2021 02: 14 - 02: 35 - TÜRKİYE - 04.08.2021 02: 35 – 03: 13 - ANTALYA – TÜRKİYE - 07.08.
Blinken, bir gazetecide Kovid-19 görülünce Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini takip eden bir gazetecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiği bildirildi.
İzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadıİzmir'de 9 ülkeden sağlık personellerinin katıldığı tatbikat gerçeği aratmadı İzmir, uluslararası tatbikatına ev sahipliği yapıyor: 9 ülkeden sağlık ekipleri eğitim aldı Birçok ülkeden sağlık ekiplerinin katılımıyla, "Acil ve Afet Tıbbı Uluslararası Ortak Saha Tatbikatı" İzmir'in Urla...
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de BirinciİTÜ Ayazağa Yerleşkesi Dünyanın En Yeşil Kampüsü Sıralamasında 57'nci Türkiye'de Birinci İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği uluslararası UI GreenMetric sıralamasında "Dünyanın en yeşil 57'nci kampüsü" oldu.
İZMİR'DE 'ULUSLARARASI ACİL VE AFET TATBİKATI'SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'de ilki yapılan 'Uluslararası Acil ve Afet Tıbbi Tatbikatı'nı gerçeği aratmadı.
Endonezya'da yasa dışı fil dişi ticaretine hapis cezasıEndonezya'da nesli tükenmek üzere olan Sumatra filini öldürmek ve fil dişi ticaretine karışmakla suçlanan 5 kişi hapis cezasına çarptırıldı.
Endonezya'da 7.4 Büyüklüğünde DepremTsunami Uyarısı Yapıldı: 1 Kişi Yaralandı- Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı: 1 kişi yaralandı Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaralanırken, tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'da 6-11 yaş arasındaki çocuklar aşılanmaya başlandıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Okul önünde bekleyen öğrenci ve veliler Aşı kaydı oluşturulması Aşı öncesi öğrencilerin ateş ve tansiyonlarının ölçülmesi Aşılama detayları Aşı olan öğrencilerin fotoğraf çektirmesi Endonezya'da koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 6-11 yaş arası çocuklara aşı...
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde depremEndonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 48'e çıktıEndonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık'ta meydana gelen patlama sonrası ölü sayısı 48'e ulaştı.
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde depremEndonezya'nın Güney Sulawesi eyaleti açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğünde depremde 1 kişi yaralanırken, tsunami uyarısı yapıldı.
Dünyada 2021 - Yanardağ patlamaları30-08-202103: 01 – 04: 20 - GUATEMELA - Pacaya - 06-05-202104: 20 – 05: 38 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021 05: 38 – 05: 50 - İSPANYA - Cumbre Vieja - 22-09-2021 05: 50 – 06: 43 - İSPANYA - Cumbre Vieja -...
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem olduEndonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Küresel piyasalar, merkez bankaları toplantı kararları öncesinde negatif seyrediyorKüresel piyasalarda, bugünden itibaren yoğunlaşacak merkez bankaları kararları öncesinde Omicron varyantına yönelik endişeler ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.
Sony, PlayStation 5 ve DualSense'in yeni renklerini tanıttıSony, yeni yıl ile beraber PlayStation 5'i özelleştirerek 5 farklı renkte PS5 kapağı ve DualSense'i piyasaya sürecek.
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldıEndonezya'nın doğusunda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede kuvvetli bir şekilde hissedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Uyarıda, dalgaların merkez üssünden 1000 kilometre uzağa kadar ulaşabileceği belirtildi.
Bakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyorBakan Çavuşoğlu: Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi başlıyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki haftasonu gerçekleştireceğimiz Üçüncü Türkiye- Afrika Ortaklığı Zirvesi'yle, Afrika'yla ilişkilerimizde yeni bir döneme giriyoruz" dedi.
Merkez bankaları 2021'i kapatırken, gözler gelecek yıla ilişkin yönlendirmelerdeYılın bitmesine günler kala dünyanın önde gelen merkez bankaları 2022'nin son toplantılarına hazırlanırken, karar metni ve politika yapıcıların sözle yönlendirmeleri 2022'ye dair beklentilerin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor.
Dünya Badminton Şampiyonasıİspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen 2021 Dünya Badminton Şampiyonası devam ediyor.
Afgan mültecilerden protestoAfgan mülteciler, Endonezya'nın Cakarta kentinde protesto amacıyla ABD Büyükelçiliği'nden Kanada Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyorSon dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.
Dünyada olan büyük depremler nelerdir? Tarihte büyük depremler yaşayan ülkeler, en büyük depremlerGeçmişten günümüze gelene kadar depremler, dünya çapında hemen hemen her sene birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açabiliyor. İnsanların hayatını deprem sebebiyle kaybetmesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bunun en büyük nedeni depreme dayanıksız evlerde oturmaktır. Peki dünyada oluşmuş en büyük depremler nelerdir?
2021'in en çarpıcı fotoğraflarıAmerikalı şair ve yazar Kelly Grovier, ABD Kongre Binası ayaklanmasından Kabil'deki tahliye uçağının görüntülerine kadar, 2021'in en heyecan verici 15 fotoğrafını seçiyor ve onları sembolik sanat eserleriyle karşılaştırıyor.
Haftanın tarihine bakışİslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma" planını açıklamasının ardından, Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine 13 Aralık 2017'de İstanbul'da olağanüstü toplandı.