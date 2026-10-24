Özdağ, Denizli'de 45 büyük sanayi tesisi ve tekstil fabrikasının kapandığını söyledi

Haber: Mehmet ÖZDEN

(DENİZLİ) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Fon yolsuzluğu yalnızca fonda parası olanları değil, bütün Türk ekonomisini çok ağır şekilde vurdu ve ne yazık ki önümüzdeki dönemde vurmaya devam edecek. Doğru kararlar alınmazsa Türkiye, gelişmekte olan ülkeler listesinden çıkarılabilir ve daha önce Endonezya'nın yaşadığı sürece benzer bir süreçle karşı karşıya kalabilir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Deanizli'de çeşitli temaslarda bulundu. Özdağ, tekstil sanayisinin tasfiye sürecine girdiğini, tarım sektöründe üreticilerin ürünlerini satmakta zorlandığını ve esnafın işlerinin geçen yıla göre yüzde 50 düştüğünü söyledi. Denizli'de 45 büyük sanayi tesisi ve tekstil fabrikasının kapandığını ifade eden Özdağ, yaşanan ekonomik sorunlardan AK Parti iktidarının politikalarını sorumlu tuttu. Özdağ, şöyle konuştu:

"Denizli Türkiye'nin tekstil sanayisindeki ana taşıyıcı kolonlarından biri. Üzüm ve zeytin konusunda da dünyanın en kaliteli ürünleri arasında yer alan ürünler ortaya koyan bir şehir. Ancak 1980'li yıllardan itibaren Türk sanayisinin öncü lokomotiflerinden biri olan tekstil sanayisi, kötü yönetim sonucunda bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi Denizli'de de tasfiye sürecine girmiş durumda. Geçen yıl Türkiye'de 345 bin tekstil işçisi işini kaybetti. Türk tekstil sanayisi, başta Mısır olmak üzere yurt dışına giderken Denizli'de de 45 büyük sanayi tesisi, tekstil fabrikası kapılarını kapattı ve adeta bir çürüme sürecine terk edildi. Üretimde kalan tekstil firmaları ise son derece kaliteli ürünler ortaya koymalarına rağmen Avrupalı şirketlerin ancak fason üreticisi olmak durumunda kalıyor. Denizli sanayisi bunu hak etmiyor. Gelinen durum, Denizli'deki tekstil üreticilerinin ve sanayicilerinin bireysel başarısızlığı değil; AK Parti iktidarının izlediği yanlış ekonomik politikaların sonucudur.

Tarımda da Denizli olağanüstü bir çöküş yaşıyor. Denizli'nin kaliteli zeytinyağı, markalaşamadığı için İtalyanlar tarafından ucuza satın alınıyor. Daha sonra şişelenerek yüksek fiyatlarla piyasaya sürülüyor. Yazık. Şişeleme tesisimiz mi yok? Denizli'nin çok meşhur üzüm bağlarından elde edilen şaraplık üzüm de litresi bir iki dolara Almanlar ve Fransızlar tarafından satın alınıyor; daha sonra şişesi 20 dolara satılıyor. Bu da yanlış tarım politikalarının bir sonucu. Ağustos ayında toplanması gereken üzümün bu yıl hala toplanmadığını ve para etmediğini çiftçilerden duydum. Bu, çiftçiyi tamamen açlıkla baş başa bırakmak anlamına geliyor. Denizli'de yaptığımız ziyaretler sırasında esnafla da bir araya geldik. Türkiye'nin her yerinde duyduğumuz şu acı cümleyi burada da duyduk: 'Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 50 düştü. Siftah edemedik. Bu krizden nasıl çıkılacağına dair en ufak bir umudumuz yok.' Sanayici, çiftçi, esnaf perişan. Denizli'nin ve Türkiye'nin AK Parti iktidarının ekonomi politikaları sonucunda geldiği nokta bu."

"HAKSIZLIK ETMEYELİM MUTLU OLANLAR VAR, FON YÖNETİCELERİ ÇOK MUTLU"

Konuşmasında fon krizinin Türkiye'ni ekonomisine etkilerine ilişkin görüşlerini de açıklayan Özdağ, şöyle devam etti:

"Ancak haksızlık etmeyelim; mutlu olanlar da var. Fon yöneticileri de çok mutlu. Milyarlarca doları vurup çok mutlu. Adeta korunup kollanmaya devam ediyorlar. İktidar çevrelerine yakın AK Partililer bile bu işin üstünün kapatılacağını düşünmeye başladıklarını söylüyor. Milletvekilliği yapmış kişiler dahi bu meseleye yaklaşım nedeniyle bir sonuç çıkmayacağı, olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı izlenimine kapıldıklarını ifade ediyor. Fon yolsuzluğu yalnızca fonda parası olanları değil, bütün Türk ekonomisini çok ağır şekilde vurdu ve ne yazık ki önümüzdeki dönemde vurmaya devam edecek. Doğru kararlar alınmazsa Türkiye, gelişmekte olan ülkeler listesinden çıkarılabilir ve daha önce Endonezya'nın yaşadığı sürece benzer bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Norveç Varlık Fonu'nun da mağdur olduğunu açıkladığını duyduk. Yani bu süreçten yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da mağdur olanlar var. Böyle bir ortamda Türkiye'ye yabancı sermaye gelir mi? ya gelmez ya da ancak vurguncu sermaye gelir. Bunun bedelini de çok ağır ödemek zorunda kalırız."

Denizli'nin Türk tarihindeki önemine ve Milli Mücadele'deki rolüne dikkati çekerek, kentin tarihi mirasıyla birlikte Türkiye'nin bugünü ve geleceği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayisi daha da gelişmiş, insanları çalışkan ve girişimci olmasına rağmen Ankara'dan, hükümetten ve devletten gerekli ekonomik teşvikleri alamayan bir şehir olarak görüyoruz. Oysa bu şehirdeki tekstil sanayisi, savunma sanayisine kolaylıkla eklemlenebilecek yatırımlar yapabilecek bilgi ve donanıma sahiptir. Evet, yanlış duymadınız: Savunma sanayisi. Ancak Denizli sanayicisinin önünün inatla açılmadığını da biliyor ve görüyoruz.

"AK PARTİ ÜRETİMİ DEĞİL, RANTI TEMSİL EDİYOR"

AK Parti iktidarı aşılmadan böyle bir sonucun ortaya çıkması ne Denizli ne de Türkiye için mümkündür. Çünkü AK Parti üretimi değil, rantı temsil ediyor. Ara malı üretimini değil, ithalatı temsil ediyor. Planlı kalkınmayı değil, günübirlik finans oyunlarını temsil ediyor. Bunun sonucu, bugün bütçede karşılığı 80 milyar dolar olan faiz ödemesi ve yatırıma para gitmemesidir. Emeklilerin, dulların ve yetimlerin 16 bin ila 23 bin 500 lira arasında değişen gelirlerle geçinmeye çalışmasıdır. Asgari ücretle en düşük emekli maaşının birleştirilmesi talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmesidir. Özetle, bütün bunların değişmesi ancak iktidarın değişmesiyle mümkündür. İktidarın değişmesi için önümüzdeki seçimler büyük bir fırsattır. Zafer Partisi olarak biz de hızla bu seçimlere hazırlanıyoruz."

Kaynak: ANKA