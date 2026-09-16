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Endonezya’da kaybolan 5’i gazeteci 8 kişi için arama çalışmaları 9’uncu gününde

Endonezya’da kaybolan 5’i gazeteci 8 kişi için arama çalışmaları 9’uncu gününde
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Endonezya’nın Anak Krakatau Adası’ndaki yanardağ patlamasını takip etmek üzere 7 Eylül’de bölgeye giden 5’i gazeteci toplam 8 kişiyi arama çalışmaları 9’uncu günde devam ediyor.

Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağ patlamasını takip etmek üzere 7 Eylül'de bölgeye giden 5'i gazeteci toplam 8 kişiyi arama çalışmaları 9'uncu günde devam ediyor.

Endonezya'da kaybolan 5'i gazeteci toplam 8 kişi hala bulunamadı. Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağ patlamasını takip etmek üzere 7 Eylül'de bölgeye giden 5 gazeteci, 2 mürettebat ve bir rehberden oluşan 8 kişilik ekibi taşıyan sürat teknesi, Cava ve Sumatra adaları arasındaki sularda kayıplara karışmıştı. Arama çalışmaları 9'uncu gününe girerken, henüz kayıplara dair bir ize ulaşılamadı.

"Acil bir durumda yanaşmış olabilecekleri tüm adalar kontrol edildi"

Arama çalışmalarında Banten ile Bengkulu eyaletleri açıklarında 3 bin 962 deniz mili karelik alanı taramak üzere 20 gemi ve 600'den fazla personel görevlendirildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı'nın (Basarnas) Banten Ofisi Operasyon Sorumlusu Rizky Dwianto, Banten kıyıları ve çevredeki adalarda yapılan aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadığını belirterek, "Acil bir durumda yanaşmış olabilecekleri tüm adalar kontrol edildi" dedi.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Geçtiğimiz cumartesi günü Enggano Adası kıyısında kayıplardan birine ait olduğundan şüphelenilen bir cansız beden bulundu. Cansız bedenin kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

Kaybolan gazeteciler arasında Endonezya devlet haber ajansı Antara, Merdeka ve iNews için çalışan gazetecilerin yanı sıra Anadolu Ajansı için çalışan serbest kameraman Firdaus Wajidi de bulunuyordu. Beşinci gazetecinin ise serbest fotoğrafçı olduğu belirtildi.

Anak Krakatau Yanardağı'nda 6 Eylül'de meydana gelen patlamada, volkanik kül Java üzerinde 6 bin metre, Sumatra üzerinde ise 15 bin metre yüksekliğe kadar ulaşmıştı. Beş gazeteci, 7 Eylül öğleden sonra Banten'den sürat teknesiyle yola çıkarak, birkaç gün boyunca uçuşları aksatan ve Jakarta da dahil olmak üzere birçok şehri volkanik külle kaplayan yanardağ patlamasına dair fotoğraf ve görüntü çekmek için bölgeye gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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