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Endonezya'da itfaiye helikopteri Barito Nehri'ne düştü, 1 kişi öldü

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Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları kapsamında uçan H225 Super Puma tipi itfaiye helikopteri Barito Nehri'ne düştü. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu; yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde bir itfaiye helikopterinin nehre düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtuldu.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) Güney Kalimantan'ın Barito Kuala bölgesinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, orman yangınlarını söndürme çalışmaları kapsamında uçan "H225 Super Puma" tipi itfaiye helikopterinin bölgedeki Barito Nehri'ne düştüğü belirtilerek, kazada 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin kurtulduğu kaydedildi.

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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