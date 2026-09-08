Haberler

Endonezya'da volkanik külün dağılmasıyla havalimanları yeniden hizmete açıldı

Endonezya'da volkanik külün dağılmasıyla havalimanları yeniden hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle geçici olarak kapatılan başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu beş havalimanı, volkanik küllerin dağılmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle geçici olarak kapatılan başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu beş havalimanı, volkanik küllerin dağılmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi salı günü yaptığı açıklamada, rüzgarın yön değiştirmesinin ardından Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı çevresindeki volkanik küllerin dağıldığını belirtti. Purwagandhi, kapalı havalimanında bekleyen 178 uçağın uçuşa elverişlilik kontrollerinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bazı uçuşların yeniden başlamasının zaman alabileceğini ifade etti.

Endonezya Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Koordinasyon Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, havalimanlarının kapatılması en az 2.961 uçuşun gecikmesine, başka havalimanlarına yönlendirilmesine veya iptal edilmesine yol açarak yaklaşık 341.000 yolcuyu etkiledi. Volkanik patlama nedeniyle ülke genelinde sekiz havalimanı geçici olarak kapatılmıştı.

Endonezya jeoloji yetkililerine göre, 4 Eylül'den itibaren volkanik hareketliliğini sürdüren Anak Krakatau Yanardağı'nda pazar günü daha şiddetli bir patlama kaydedilmişti. Yanardağ, salı günü üç kez daha patladı.

Cava ve Sumatra arasındaki Sunda Boğazı'nda bulunan Anak Krakatau Yanardağı son yıllarda birçok kez faaliyete geçti. Yanardağın 2018 yılındaki kısmi çöküşü, 400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bir tsunamiyi tetiklemişti.

Kaynak: Xinhua
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir

Kulisleri sarsan Demirtaş iddiası! Liderlik koltuğu için adı geçiyor
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
İstanbul'da çalıştığı şirketten 122 milyon lira çalan muhasebe müdürü yakalandı

122 milyonluk dev vurgun! Bir ihbarla başladı, ortaya servet çıktı
Türkiye, PISA 2025'te her alanda sıralamasını yükseltti

Türkiye'den büyük başarı! Her alanda yükselen tek ülke oldu
Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı