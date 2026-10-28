Singapur ve Endonezya, yangınlardan sorumlu şirketlere karşı görev gücünde anlaştı

Singapur ve Endonezya, yangınlardan sorumlu şirketlere karşı görev gücünde anlaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Singapur ve Endonezya dışişleri bakanları Cakarta'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke, dumanı komşu ülkelere yayılarak hava kirliliğine yol açan orman yangınlarından sorumlu şirketlerle mücadele için ortak görev gücü kurma konusunda anlaştı.
CAKARTA, 28 Ekim (Xinhua) -- Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan (solda) ve Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Nasir, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ortak basın toplantısı düzenledi, 27 Ekim 2026.
Endonezya ve Singapur, dumanı komşu ülkelere yayılarak hava kirliliğine yol açan orman yangınlarından sorumlu şirketlerle mücadele etmek üzere ortak bir görev gücü kurma konusunda anlaştı. (Fotoğraf: Zulkarnain/Xinhua)
Kaynak: Xinhua