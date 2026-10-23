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TÜBİTAK, KBÜ'nün Endonezya ortaklı 36 aylık orman projesini destekleyecek

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Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin Türkiye-Endonezya işbirliğiyle hazırladığı CLIMBIO-REC projesi TÜBİTAK desteği aldı. 36 ay sürecek projede, yangın sonrası Akdeniz ormanları ve Endonezya turbalıklarında mikorizaların ekosistem iyileşmesine etkisi araştırılacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenlerinin uluslararası orman ekosistemleri projesine TÜBİTAK destek verdi.

KBÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği, aynı fakülteden Doç. Dr. Kamil Sarpkaya'nın da araştırmacı olarak yer aldığı "CLIMBIO-REC" projesi, Türkiye ile Endonezya arasındaki bilimsel işbirliği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye ve Endonezya'daki araştırma kuruluşları ile sanayi temsilcilerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan proje, iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

"Yangın ve İklim Stresi Altında Akdeniz Ormanları ve Tropikal Turbalık Alanlarda Biyoçeşitlilik ve Toprak Mikrobiyomunun İyileşmesinin Karşılaştırılması" başlıklı 36 ay sürecek proje kapsamında, iklim değişikliğinin orman yangınlarının ardından ekosistemlerin kendini yenileme kapasitesi üzerindeki etkileri araştırılacak.

Prof. Dr. Güngöroğlu, AA muhabirine, projedeki amaçlarının orman yangınları sonrası iyileşmede, mikorizaların (mantarlar ile bitki kökleri arasında kurulan karşılıklı faydaya dayalı yaşam ortaklığı) ne kadar etki ortaya koyduklarını ortaya çıkarmak olduğunu kaydetti.

Güngöroğlu, "Çalışma kızılçam sahalarında yapılacak. Endonezya'da ise turbalıklarda. Orada orman yangınları hala devam ediyor. Turba tipi ormanlarda orman yangınlarındaki restorasyonlarda mikorizanın etki gösterip göstermediğini ortaya koymak istiyoruz." dedi.

Doç. Dr. Sarpkaya da il genelinde yangın görülen alanlarda toprağın biyolojik olarak kendisini nasıl iyileştirdiğini anlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Sarpkaya, Endonezya ve Türkiye'nin birbirine uzak ülkeler ve orman yapılarının farklı olduğunu dile getirerek, "Bu sayede hem subtropikal olarak bulunan Endonezya'daki ormanların toprağının ne şekilde değiştiğini hem de Akdeniz iklimine sahip olan Türkiye'de orman yangınları sonrası bu toprak altı canlılarının ne şekilde toprağı iyileştirdiğini anlamış olacağız." diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi ve proje bursiyeri Pelin Nur Çakıroğlu ise proje ile teoride gördüğü bilgileri arazide nasıl uygulanacağını öğrendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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