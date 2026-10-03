TÜİK ile Endonezya İstatistik Kurumu Cidde'de mutabakat zaptı imzaladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Mehmet Arabacı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İstatistik Komisyonu (OIC-StatCom) toplantısında yer aldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, İİT İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde, Suudi Arabistan İstatistik Kurumu (GASTAT) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Teşkilata üye ülkelerin ulusal istatistik kurumlarını bir araya getiren toplantının açılış oturumunda konuşan Arabacı, Türkiye'nin OIC-StatCom 14. Dönem Başkanlığı (2025-2026) kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Arabacı, İİT üyesi ülkeler arasında istatistiksel kapasitenin geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve istatistik alanında işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin OIC-StatCom 14. Dönem Başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalar ve İİT üyesi ülkeler arasındaki istatistik işbirliğinin geliştirilmesine sağladığı katkılar dolayısıyla SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Arabacı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye'nin nüfus ve konut istatistikleri çalışmaları paylaşıldı

Toplantıda, resmi istatistiklerin geliştirilmesine yönelik ortak öncelikler ile İİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

TÜİK'in sunumunda Türkiye'nin nüfus ve konut istatistiklerinin modernizasyonu ile idari kayıtların istatistik üretiminde kullanımına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Toplantı kapsamında İİT üyesi ülkelerle ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda da bulunuldu.

TÜİK Başkanı Arabacı ve beraberindeki heyet, Cidde programı kapsamında Türkiye'nin İİT nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ile de bir araya geldi. Görüşmede, İİT bünyesinde istatistik alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları ele alındı.

Arabacı, ayrıca İİT üyesi ülkelerin ulusal istatistik kurumlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

Türkiye ile Endonezya arasında istatistik alanında işbirliği

OIC-StatCom toplantısı kapsamında TÜİK ile Endonezya İstatistik Kurumu arasında istatistik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı ile iki kurum arasında karşılıklı deneyim paylaşımı ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi, modern istatistik yöntemlerinin uygulanmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi ve iki ülke arasında teknik işbirliğinin ortak girişimlerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA