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Çinli şirketler, Endonezya'nın atıktan enerji üretimi projelerinde öncü rol oynuyor

Çinli şirketler, Endonezya'nın atıktan enerji üretimi projelerinde öncü rol oynuyor
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CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Çinli şirketlerin, Endonezya'da atıktan enerji üretimi projelerinin geliştirilmesinde öncü rol oynadığı bildirildi.

CAKARTA, 8 Eylül (Xinhua) -- Çinli şirketlerin, Endonezya'da atıktan enerji üretimi projelerinin geliştirilmesinde öncü rol oynadığı bildirildi.

Endonezya'nın atıktan enerji üretimi projelerinden sorumlu kamu şirketi PT Daya Energi Bersih Nusantara'nın CEO'su Fadli Rahman pazartesi günü yaptığı açıklamada, Endonezya hükümetinin geçen yılın sonundan bu yana atıktan enerji üretimi projeleri için iki tur ihale düzenlediğini belirterek, ilk turda üç proje için verilen 21 teklifin tamamının Çinli şirketlerden geldiğini, ikinci turda ise sekiz projeye yönelik 68 teklifin yüzde 60'ının Çinli şirketler tarafından verildiğini söyledi.

"Çinli şirketlerin son derece aktif olduğunu görüyoruz" diyen Fadli, birçok Çinli firmanın farklı bölgelerde yer alan projelerin gerekliliklerine uygun ortaklıklar oluşturmak üzere Endonezyalı şirketlerle çalıştığını da ifade etti.

Çevre Bakanlığı Atık Yönetimi Direktörü Melda Mardalina ise atıktan enerji üretiminin, ulusal strateji kapsamında yer aldığını dile getirdi. Mardalina, atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıkların işlenmesi, atık toplama ve işleme tesislerinin geliştirilmesinin yanı sıra atıktan türetilmiş yakıt, biyogaz ve kompost gibi teknolojilerin kullanımının bu strateji kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Bakanlığın verilerine göre ülkede her gün üretilen yaklaşık 144.000 ton atığın yüzde 25'i uygun şekilde yönetiliyor. Hükümet, 2029'a kadar tüm atıkların uygun şekilde yönetilmesini sağlamayı ve çevreye atık bırakılmasına son vermeyi hedefliyor.

Endonezya'da atık krizi yaşanan 40 kentte atıktan elektrik üretimi tesislerinin geliştirilmesine hız verilirken, bu tesislerin 2027-2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması öngörülüyor. Bali, Bekasi kenti ve Batı Cava'daki Legok Nangka'daki tesislerin an itibarıyla inşaat aşamasında olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua
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