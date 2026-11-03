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Endonezya'da 3 polis, Cumhurbaşkanı Subianto'yu dinleme iddiasıyla gözaltına alındı

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Endonezya'da Cumhurbaşkanlığı ve emniyet birimlerinde görevli üst düzey 3 polis yetkilisi, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile devlet yetkililerini yasa dışı dinledikleri şüphesiyle gözaltına alındı. Soruşturmada 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konuldu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu yasa dışı dinledikleri şüphesiyle üst düzey 3 polis yetkilisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi Asep Safrudin, düzenlediği basın toplantısında, üst düzey 3 polis yetkilisinin yasa dışı dinleme, izinsiz elektronik sistemlere erişme ve elektronik verileri silme suçlamalarıyla soruşturulduğunu belirtti.

Şüphelilerin Cumhurbaşkanlığı ve emniyet birimlerinde görev yaptığını kaydeden Safrudin, zanlıların Ulusal Polis Genel Müdürlüğüne bağlı gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

Safrudin, "Şüphelilerin, Endonezya Cumhurbaşkanı'nın, devlet yetkililerinin, siyasi kişilerin, medya mensuplarının, toplum liderlerinin, sivil toplum kuruluşu aktivistlerinin ve iş adamlarının telefon numaralarına usulüne aykırı veya yasa dışı dinleme eylemleri gerçekleştirdikleri iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

Soruşturma kapsamında, delil olarak 11 cep telefonu, bir tablet ve 4 USB belleğe el konulduğunu bildiren Safrudin, bazı telefonların doğrulama yapılmadan "yasal dinleme yönetim sistemine" işlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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