Doha'da imzalanan Bedir Mutabakatı dört ülkenin savunma iş birliğini güçlendiriyor

Küresel bir düşünce kuruluşu olan Initiate Futures'ta kıdemli uzman ve yazar Hannan Hussain, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında 21 Ekim'de imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'nın getirdiği ortak kazanımları AA Analiz için kaleme aldı.

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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, 21 Ekim'de Doha'da, savunma sanayii alanındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve teknik askeri eğitim için temel oluşturmayı amaçlayan "Bedir Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. [1] Söz konusu anlaşma, bu mutabakata giden süreçte pekişen mevcut savunma ilişkilerinin bir devamı niteliğindedir. [2] Atılan imzalar hem kolektif hem de bölgesel düzlemde birçok kazanımı beraberinde getiriyor.

Savunma sanayiinde yeni dönüşümlerin desteklenmesi

Söz konusu anlaşma, yüksek katma değerli savunma sanayii alanındaki tamamlayıcı güçlerin daha iyi koordine edilmesi için kritik bir kapı aralıyor. Katar, zırhlı araçlardan çok amaçlı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına kadar, en ileri teknolojiye sahip Türk savunma teçhizatını tedarik eden güvenilir bir ortak olmuştur. [3] Bu teçhizatlar, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin kapasite geliştirme süreçlerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Dörtlü anlaşmaya taraf olmasıyla Katar, mevcut projelerin ölçeğinin büyütülmesi ve ortak savunma girişimleri konusunda Türkiye'den daha güçlü ve daha koordineli bir destek alabilir. Odaklanılan alanlar; SARP uzaktan komutalı silah sistemleri [4] ve savunma gözetleme desteği gibi, uluslararası düzeyde rekabetçi savunma teçhizatı varlıklarını kapsıyor. Bu sistemlerin yerel montajının genişletilmesine ve ortak üretimine dair geçmiş deneyimler, dört yönlü bir tamamlayıcılık potansiyeline ilişkin iyimserliği artırıyor. Katar merkezli BARQ ortak girişimi buna bir örnek teşkil ediyor; söz konusu girişim, Katarlı savunma sanayii üreticilerinin, küresel savunma pazarında giderek daha fazla entegre olan ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma devleriyle [5] iş birliklerini güçlendirdiği bir dönemde varlığını sürdürüyor.

Yurt dışına yönelik savunma açılımlarının önemi ne kadar vurgulansa azdır. Pakistan [6] ve Endonezya, [7] savunma üretimlerinin bir kısmını kendi topraklarına taşıma çabalarında öncü rol oynarken Katar ise Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarıyla stratejik bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin çok yönlü savunma sektörünün çeşitli alanlarında on yılı aşkın süredir devam eden yatırımlarını sürdürme gayreti, [8] söz konusu çıkarların kapsamını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin savunma tedarik hamlesinin gelecek yıl yüzde 200'den fazla artması beklenirken [9] bu dörtlü anlaşma dış pazarlara açılmak için bir kapı işlevi görebilir ve Katar'ın yakın dönemde başlattığı yerlileştirme girişimini [10] pekiştirmesine yardımcı olabilir.

Yerlileşme çalışmaları

Bedir Mutabakatı, Ankara'nın savunma sanayiini yerlileştirmeye yönelik güçlü hamlesi ile Katar'ın sermaye yatırımı odaklı yaklaşımı arasında daha yakın bir uyum sağlanmasına da olanak tanıyor. Türkiye, bu yıl 15 milyar dolarlık yeni savunma sözleşmelerine imza attı ve milyarlarca dolarlık yerel sipariş sürecini yapılandırma aşamasında bulunuyor. [11] Bu durum, Katar'ın katma değerli savunma ihracatına yönelik yatırımları için elverişli bir alan oluşturuyor. Doha'nın yerli savunma sanayii üretim tabanını destekleyebilecek şirketlere daha kapsamlı yatırım yapma konusundaki kararlılığı göz önüne alındığında, [12] Bedir Mutabakatı, Katar'ın savunma sanayiini yerlileştirme hedeflerinin Türkiye'nin çok yönlü savunma ihracatı stratejisiyle uyumlu bir şekilde [13] gelişmesine katkı sağlayabilir. Belirli savunma kuruluşlarının birbirine entegre edilmesine dair yakın dönemdeki tecrübeler, [14] bu potansiyelin nasıl bir bağlama oturduğunu daha iyi ortaya koyuyor.

Bedir Mutabakatı'nın gücü; Pakistan ve Endonezya'nın Ankara ile halihazırda yürüttüğü ortak savunma üretimi girişimlerinin kapsamlı teknoloji transferleri de dahil olmak üzere sunduğu karşılaştırmalı avantajları bir araya getirmesinde ve iyi entegre edilmiş savunma tedarik zincirlerinin izleyeceği rotaya yön vermesinde yatıyor.

Pakistan, savunma sanayii modernizasyonuna yönelik yüksek nitelikli teknik eğitim ve kapasite geliştirme desteği konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. [15] İslamabad'ın Türk savunma projelerindeki varlığı bunun en somut göstergesidir: Ankara'nın KAAN savaş uçağı programına [16] yönelik olası iş birliği süreçlerinde Pakistan'ın adı sıkça geçiyor; ayrıca savaş gemisi tedariki ve ortak üretim konularında da güçlü bir katılımı bulunuyor. [17] Pakistan'ın, savunma sanayii alanındaki yeniliklere aşina olması ve geleceğe dönük insan kaynağı potansiy,xeli barındıran bu deneyimi, Katar için önemli bir katma değer oluşturabilir. Ankara, söz konusu anlaşmayla daha da verimli hale getirilebilecek ileri teknoloji insansız hava aracı (İHA) tedarikiyle mevcut boşluğu dolduruyor. [18] Sadece bu yıl Ankara ve Cakarta, yeni nesil otonom muharebe İHA'ları geliştirme konusunda ortaklığa gitti; [19] bu projede operasyonel üretimin 2028 yılında başlaması öngörülüyor. Birbirini tamamlayan bu güçlü yönlerin tek bir çatı altında buluşturulması, bu anlaşmanın en temel faydanındandır.

Kalıcı savunma tedarik zincirleri ve bölgesel kazanımlar

Bölgesel katkılar açısından bakıldığında, bu anlaşma kritik bir dönemde hayata geçiyor. Ortak devletler, geleceğe yönelik savunma kapasitelerini güçlendirecek kalıcı savunma tedarik zincirleri kurmak için diğer ülkelerle yakın iş birliği kurmanın gerekliliğine dair mutabıklar. [20] Bu anlayış, yakın zamanda düzenlenen Küresel Güvenlik Forumu'nda da eyleme dönüştü. Doha, burada saldırmazlık çağrısında bulunarak kalıcı bir barış için iş birliğine dayalı güvenlik çözümleri geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.[21] Bedir Mutabakatı'nın araştırma ve geliştirme alanında iş birliğini ilerletmeye yaptığı vurgu, söz konusu iş birliğine dayalı güvenlik hedeflerinin hayata geçirilmesi noktasında niteliksel bir güç teşkil ediyor. Endonezya bu duruma bir kanıt niteliğindedir; ülke, Fransız teknoloji transferlerinden yararlanarak iki adet üst düzey denizaltı inşa etme sürecinde. Ülke bakım faaliyetlerinden yerli öz yeterliliğe ve ileri teknoloji endüstriyel altyapıya kadar savunma alanında milyarlarca dolarlık bir yatırım yapıyor. [22] Nitekim bu unsurlar, Bedir Mutabakat Zaptı'nın da merkezinde yer alıyor.

İlginç bir şekilde Bedir Mutabakatı, tarafların savunma kabiliyetlerinin entegrasyonunu desteklemeye yardımcı olabilecek "stratejik ortaklıklar" geliştirmek adına ender bir fırsat sunuyor. Katar'ın Türkiye savunma sanayisindeki uzun süreli varlığı, Pakistan'ın yerli üretim insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını yaygınlaştırma girişimi ve Endonezya'nın ortak üretim tank projelerini ilerletme konusundaki artan potansiyeli, geleceğe dair imkanları fazlasıyla net bir biçimde ortaya koyuyor.

Nihayetinde, Bedir Mutabakatı'nın bu dört kritik ekonominin savunma sanayii entegrasyonuna sağladığı fayda, teknik savunma eğitimine yaptığı vurgu ve yerli üretime yönelik endüstriyel kullanıma hazır çözümleri; bölgenin buna en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, iş birliğine dayalı güvenlik için özgün bir savunma mekanizması oluşturuyor.

[1] https://qna.org.qa/en/news/news-details'id=qatar-indonesia-pakistan-and-turkiye-sign-badr-mou-to-promote-defense-industries-cooperation&date=21/10/2026; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/turkey-qatar-pakistan-indonesia-sign-defence-cooperation-accord-ankara-says-2026-10-21/

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[Hannan Hussain, küresel bir düşünce kuruluşu olan Initiate Futures'ta kıdemli uzman ve yazardır.]

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Kaynak: AA