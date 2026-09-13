Haberler

Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan gemi ile irtibat kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya’da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesi üzerine, Java Denizi’nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya'da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesi üzerine, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin'in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı. Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün

Arınç'ın düğündeki sözlerine Gökçek'ten zehir zemberek yanıt
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Oğuzhan Uğur’un tutukluluk halinin devamına karar verildi

İki aydır cezaevinde olan Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenmişti! Verdiği yanıt bomba