Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan gemi ile irtibat kesildi

Endonezya'da içinde 243 kişi bulunan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesi üzerine, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Endonezya'nın Surabaya kentinden Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan bir yolcu gemisiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Güney Kalimantan Arama Kurtarma Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 243 kişiyi taşıyan "Virgo Transport 8" isimli yolcu gemisinin son olarak Banjarmasin'in 148 kilometre açıklarında sinyal verdiği aktarıldı. Geminin akıbetine ilişkin kesin bir bilginin bulunmadığı belirtilirken, Java Denizi'nde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edildi. Yetkililer, işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı