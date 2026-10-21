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Katar Bakan Yardımcısı, Bedir zaptıyla savunma işbirliğinin güçleneceğini vurguladı

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Katar Başbakan Yardımcısı Al Sani, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın imzaladığı Bedir Mutabakat Zaptı'nın savunma işbirliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Al Sani, projenin bölgesel istikrarı güçlendireceğini, başka ülkelerin katılımına açık olduğunu belirtti.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman Al Sani, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Mutabakat Zaptı'nın, ülkeler arasındaki savunma işbirliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Al Sani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, dört ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Bedir" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye, Pakistan ve Endonezya ile savunma sanayisi alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Al Sani, "Bedir ismi, taraf ülkeler arasında ortak vizyonun tamamlanmasını ve kabiliyetlerin bütünleşmesini simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Al Sani, projenin savunma ortaklıklarının geliştirilmesine, halkların güvenliğinin sağlanmasına ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını vurguladı.

Girişimin gelecekte başka ülkelerin katılımına da açık olduğuna işaret eden Al Sani, "Bu girişimin, ülkelerimiz ve gelecekte projeye katılacak diğer ülkeler arasındaki savunma işbirliğine nitelikli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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