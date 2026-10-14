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Endonezya Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarının dumanı hava ulaşımını aksattı

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Endonezya Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarının dumanı hava ulaşımını aksattı
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Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına aldı. Duman görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

PALANGKA RAYA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına alırken görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kaynak: Xinhua
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