Endonezya Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarının dumanı hava ulaşımını aksattı

Endonezya Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarının dumanı hava ulaşımını aksattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına aldı. Duman görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.
PALANGKA RAYA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına alırken görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.
Kaynak: Xinhua