Endonezya Palangka Raya'da orman ve turbalık yangınlarının dumanı hava ulaşımını aksattı

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PALANGKA RAYA, 14 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletindeki Palangka Raya kentinde çıkan orman ve turbalık yangınlarının neden olduğu yoğun duman, kenti etkisi altına alırken görüş mesafesini düşürerek hava ulaşımında aksamalara yol açtı.

Kaynak: Xinhua