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Endonezya'da Bulog'un çeltik alımı 4,11 milyon tonla 4 milyon tonluk hedefi aştı

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Endonezya'da Bulog'un çeltik alımı 4,11 milyon tonla 4 milyon tonluk hedefi aştı
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Bulog Genel Müdürü Ahmad Rizal Ramdhani, yerel çiftçilerden alınan çeltiğin 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaştığını açıkladı. Alım, hükümetin yıl geneli için belirlediği 4 milyon tonluk hedefi aşarak 2025'teki 3,19 milyon tonu ve 2012'deki 3,65 milyon tonluk rekoru geçti.

CAKARTA, 10 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'da yerel çiftçilerden satın alınan çeltik miktarı 8 Ekim itibarıyla 4,11 milyon tona ulaşarak, hükümetin yıl geneli için belirlediği 4 milyon tonluk hedefi aştı.

Devlete ait lojistik şirketi Bulog'un Genel Müdürü Ahmad Rizal Ramdhani cuma günü yaptığı açıklamada, alım miktarının 2026 yılı için hükümet tarafından belirlenen hedefin yüzde 102'sine ulaştığını söyledi.

Rizal, bu yılki alım miktarının 2025'te kaydedilen 3,19 milyon tonu aştığını ve Bulog'un 2012'de kaydedilen 3,65 milyon tonluk önceki rekoru geride bıraktığını belirtti.

Rizal, hasat dönemlerinde alımları desteklemek ve çiftçiler için tahıl fiyatlarını istikrara kavuşturmak amacıyla Bulog'un üretim bölgelerindeki satın alma ağlarını güçlendirerek ve depolama tesislerini geliştirerek alım mekanizmalarını iyileştirmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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