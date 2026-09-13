Endonezya'da yolcu gemisi kayboldu: 1 ölü, 140 kayıp

ENDONEZYA'da Java Denizi'nde irtibatı kesilen yolcu gemisinden tahliye edilen 103 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Bölgede kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine seyir halinde olan yolcu gemisiyle sabah saatlerinde irtibat kesildi. Yetkililer, 243 kişiyi taşıyan gemiden son olarak Banjarmasin'in 148 kilometre açıklarında sinyal alındığını açıkladı. Java Denizi'nde devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, 'Virgo Transport 8' isimli gemiden 102 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi. Bölgede kayıp 140 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı