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Bakan Fidan, ABD'nin Georgia eyaletinde Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile görüştü

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Bakan Fidan, ABD'nin Georgia eyaletinde Endonezyalı mevkidaşı Nasir ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD'nin Georgia eyaletinde Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği ile küresel ve bölgesel son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'nin Georgia eyaletinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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