Haberler

Endonezya'da Çin teknolojisiyle atıktan enerji üretecek tesisin temeli atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'da Çin teknolojisiyle atıktan enerji üretecek tesisin temeli atıldı
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CAKARTA, 18 Eylül (Xinhua) -- Endonezya artan atık sorununu çözmek ve yeşil enerji üretmek amacıyla perşembe günü Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesinde Çin teknolojisinin kullanılacağı büyük ölçekli bir atıktan enerji projesinin temelini attı.

CAKARTA, 18 Eylül (Xinhua) -- Endonezya artan atık sorununu çözmek ve yeşil enerji üretmek amacıyla perşembe günü Batı Cava eyaletinin Bogor bölgesinde Çin teknolojisinin kullanılacağı büyük ölçekli bir atıktan enerji projesinin temelini attı.

Bogor Raya 1 Atıktan Enerji Projesi'nin temel atma töreni, Bogor bölgesinin Cibungbulang ilçesinde gerçekleştirildi. Proje, Endonezya'nın varlık fonu Danantara ile hükümetin işbirliğinde, Çinli çevre şirketi Zhejiang Weiming Çevre Koruma Limited Şirketi'nin teknolojik desteğiyle geliştiriliyor.

2,8 trilyon rupi (yaklaşık 157,8 milyon ABD doları) yatırımla hayata geçirilecek tesiste, yıllık toplam 547.500 ton işleme kapasitesine sahip iki atık yakma hattı bulunacak. Projenin yaklaşık 1.200 kişiye istihdam sağlaması ve düzenli depolama sahalarına olan bağımlılığı azaltması bekleniyor.

Danantara Investment Management CEO'su Pandu Sjahrir, projenin Büyük Bogor bölgesinde 100.000'den fazla haneye yetecek yeşil enerji üreteceğini söyledi.

Pandu, "Projeyle yılda 500.000 tondan fazla atığın işlenmesi hedefleniyor. Bu da Bogor kenti ve Bogor bölgesinde işlenen atıkların yaklaşık yüzde 45'ine karşılık geliyor" dedi.

Pandu ayrıca, projenin düzenli depolama sahalarındaki atıklardan kaynaklanan emisyonları yüzde 80'e kadar azaltmasının ve yıllık 640.000 ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçmesinin beklendiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi
Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin'den İran'a önemli çağrı

Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor! Çin resmen devreye girdi
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun süre sonra Beşiktaş maçında görüntülendi

Eski İçişleri Bakanı Yerlikaya uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
İtalya'da şiddetli yağış nedeniyle Uffizi Galerisi'ni su bastı

Yüzyıllık eserler için korkutan anlar: Floransa'yı fırtına vurdu
Gaziantep'te annesiyle tartışıp havaya ateş açtı! Kurşun balkondaki kadını başından vurdu

Annesiyle tartışıp havaya ateş etti! Bedelini o kadın ödedi
Bina bombaların hedefi oldu, genç kadın hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Balkonda sakince duruyordu! Görüntünün devamı herkesi şaşkına çevirdi
“Böbrek taşı döküyor” dendi! Yaptığı numara kısa sürede anlaşıldı

"Böbrek taşı döküyor" diye dünya izledi! Gerçek bakın ne çıktı
Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler

Aziz Yıldırım sahaya indi! Samandıra'da hareketli saatler