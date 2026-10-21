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Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak

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Mekke'den sonra Bedir İttifakı kuruldu! Türkiye dahil 4 ülke ortak askeri üretim yapacak
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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya, savunma sanayisinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bedir Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakat; ortak askeri üretim, teknoloji transferi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik eğitim alanlarını kapsıyor. Dört ülke arasında çok taraflı bir savunma sanayisi üretim ağı kurulması hedefleniyor.

  • Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında Doha'da askeri üretim, eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında iş birliğini amaçlayan "Bedir" Mutabakat Zaptı imzalandı.
  • Mutabakat, ortak üretim projeleri, tedarik zinciri entegrasyonu, savunma teknolojisi ve bilgi transferi ile ortak Ar-Ge çalışmalarını kapsıyor; taraflardan birine saldırı halinde askeri müdahaleyi zorunlu kılan ortak savunma maddesi içermiyor.
  • Süreç Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek; Türkiye'nin Katar ile Bayraktar TB2 ve BARQ, Pakistan ile PN MİLGEM korvet, Endonezya ile KAPLAN MT tank projeleri bulunuyor.

Türkiye, Katar, Endonezya, ve Pakistan arasında Doha’da askerî üretim, eğitim, araştırma ve geliştirme alanlarında iş birliğini amaçlayan “Bedir” Mutabakat Zaptı imzalandı.

4 ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARI İMZALADI

Doha'da gerçekleştirilen imza töreninde Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Mutabakata Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ve Pakistan Savunma Bakanı Hoca Muhammed Asıf da imza attı.

Dolunay anlamına gelen "Bedir" adı verilen mutabakatla dört ülkenin savunma sanayisindeki mevcut iş birliklerinin daha kapsamlı ve çok taraflı bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

ORTAK SİLAH ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek süreçte, ülkeler arasındaki iş birliğinin yalnızca askeri platform ve ekipman tedarikiyle sınırlı kalmaması hedefleniyor.

Bu kapsamda ortak üretim projelerinin geliştirilmesi, tedarik zincirlerinin entegre edilmesi, savunma teknolojileri ve bilgi transferinin artırılması planlanıyor.

Mutabakat ayrıca dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin güçlendirilmesini, teknik askeri eğitim faaliyetlerinin desteklenmesini ve ortak Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini öngörüyor.

ORTAK SAVUNMA MADDESİ BULUNMUYOR

Bedir Mutabakatı'nın dikkat çeken ayrıntılarından biri de kapsamının savunma sanayisi iş birliğiyle sınırlı olması.

Mutabakat, ülkeler arasında ortak askeri üretim ve teknoloji geliştirme süreçlerini düzenlerken, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda diğer ülkelerin askeri müdahalesini zorunlu kılan bir ortak savunma maddesi içermiyor.

TÜRKİYE'NİN 3 ÜLKEYLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ BULUNUYOR

Türkiye'nin mutabakata taraf olan ülkelerle savunma sanayisinde halihazırda çeşitli projeleri bulunuyor.

Katar'ın askeri envanterinde Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve hücumbotlar yer alıyor. ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında kurulan BARQ şirketi de Katar'da uzaktan komutalı silah sistemleri üretiyor.

Pakistan ile ASFAT'ın ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM korvet projesi, iki ülke arasındaki önemli savunma sanayisi iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Endonezya ile ise FNSS ve PT Pindad tarafından ortaklaşa geliştirilen KAPLAN MT orta sınıf tank projesi kapsamında teknoloji transferi ve seri üretim çalışmaları sürüyor.

MEKKE SAVUNMA PAKTI'NIN ARDINDAN GELDİ

Doha'daki imza, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında ağustos ayında imzalandığı belirtilen Mekke Savunma Paktı'nın ardından geldi.

Bedir Mutabakatı ile Türkiye'nin savunma sanayisinde ikili anlaşmaların ötesine geçerek çok taraflı üretim, teknoloji geliştirme ve tedarik zinciri iş birliklerini artırması hedefleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (7)

Haber Yorumları128547Ab&:

Muhalefette acaba bugün hangi yalanı uydursak diyodur

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Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Türkiye ve İslam karşıtları kudurur şimdi

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Haber YorumlarıHayri İzmir:

bölge özüne dönüyor Elhamdülillah

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Haber Yorumlarımurat4455:

Dar gelirli Vatandaşlarınız açlıktan ve sefaletle boğuşurken, Sizler ise hiç durmadan silahlanın ve ülkenin kaynaklarını betona yatırın.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

haklısın be kardeş, keşke heykel yapılsa, ya da festival yapılsa, rakı ucuzlatılsa da fazladan içsek... bence memleketin asıl ihtiyacı bunlar(!)

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Haber YorumlarıTolga Akdemir:

Boyna ittifak kuruyoruz hayırlısı bakalım ilerde ne sonuçlar doğuracak

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