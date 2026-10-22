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Endonezya'da binlerce kişi yangınlara müdahale için hükümeti protesto etti

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Endonezya'nın farklı kentlerinde hafta boyunca binlerce kişi, yağmur ormanlarındaki yangınlara yeterince müdahale edilmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti. Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ise yangınların belirli taraflarca kasten başlatıldığını savunarak 'çevresel terörizm' iddiasıyla soruşturma talimatı verdi.

Endonezya'nın farklı kentlerinde hafta boyunca binlerce kişi, ülkenin yağmur ormanlarındaki yangınlara yeterince müdahale edemediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Endonezya'da başlayıp bölgedeki diğer ülkelere de sıçrayan şiddetli orman yangınları sürüyor.

Öğrenci ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan binlerce protestocu, hafta boyunca birçok kentin sokaklarında bir araya gelerek hükümetin yangınlara müdahalesini eleştirdi.

Başkent Cakarta'da protestocular, "Nefes almaya hakkım var. Yangınları derhal söndürün." yazılı pankart taşıdı.

Başka bir pankartta da "Biz yanarsak sen de bizle yanarsın." ifadeleri yer aldı.

Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Elimizden geleni yapıyoruz. Yangınları söndürmek için kara birlikleri, uçaklar ve gönüllüleri görevlendirdik." demişti.

Cumhurbaşkanı Subianto'dan "çevresel terörizmi" soruşturma talimatı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto dün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin bazı kesimlerindeki yangınların "doğal olaylar olmadığını" ve "belirli taraflarca kasten başlatıldığını" savunmuştu.

Soruşturmalarda, yangınların başlamasında insanların payı olduğuna yönelik bulgular elde edildiğini kaydeden Subianto, yangınları "çevresel terörizm" olarak nitelendirmişti.

Subianto, ilgili kurumlara konuya ilişkin detaylı soruşturma yapılması ve şirketlerin yangınların başlamasına dahil olup olmadığının incelenmesi talimatı verdiğini ifade etmişti.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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