Bridge'in ilk pilot ülkeleri Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan oldu

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte düzenlenen programda, İklim Uygulama Köprüsü'nün (Bridge) ilk grup pilot ülkelerinin Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olacağını açıkladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta BM Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte düzenlenen COP31 İklim Uygulama Köprüsü (Bridge) Pilot Ülkeler Tanıtım Toplantısı'nı yönetti. COP31 Başkanı Kurum'un moderatörlüğündeki toplantıda, İklim Uygulama Köprüsü'nün (Bridge) pilot ülkeleri açıklandı. Oturumda COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, COP32 Başkanı ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Dr. Gedion Timothewos, COP29 Azerbaycan Baş Müzakerecisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Avustralya İklim Değişikliği, Enerji, Çevre ve Su Bakan Yardımcısı Kushla Munro da hazır bulundu.

Toplantının açılışında COP31'in 'Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon' yaklaşımını anlatan Bakan Kurum, "Diyalogla, farklı ulusal koşulları ve ihtiyaçları anlamamızı sağlayacak. Uzlaşı, ortak çözümler etrafında buluşacağız. Aksiyon ise hedeflerimizi insanların hayatında, şehirlerimizde ve ekonomilerimizde somut sonuçlara dönüştüreceğiz" dedi.

BRIDGE/KÖPRÜ UYGULAMADAKİ BOŞLUĞU DOLDURACAK

Daha sonra İklim Uygulama Köprüsü'nün işleyişine yönelik bilgilendirme yapan COP31 Başkanı Kurum, taraflarla kapsamlı istişareler sonrası bu mekanizmanın devreye alınmasına karar verdiklerini belirterek, "Bu görüşmeler bize açık bir tablo gösterdi. Birçok ülke ne yapması gerektiğini gayet biliyor. İklim hedefleri, kalkınma öncelikleri ve sektörel stratejileri var. Ancak bu öncelikleri uygulanabilir yatırım programlarına ve projelere, projeleri de finansmana ve somut sonuçlara dönüştürürken önemli güçlüklerle karşılaşıyor. Diğer tarafta önemli bir teknik ve finansal destek kapasitesi bulunuyor. Birleşmiş Milletler sistemi, kalkınma bankaları, iklim fonları, uluslararası finans kuruluşları, ikili ortaklar ve özel sektör önemli imkanlar sunuyor. Ancak bu imkanlarla ülkelerin öncelikleri her zaman doğru zamanda ve doğru şekilde buluşamıyor. Köprü tam olarak bu boşluğa cevap vermeyi amaçlıyor" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TAAHHÜTLERİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜRMEK'

Köprü'nün yeni bir fon veya mevcut kurumlara alternatif yeni bir yapı olmadığının altını çizen COP31 Başkanı Kurum, "İklim hedeflerini ulusal kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla daha güçlü biçimde buluşturmak istiyoruz. Uygulamanın önündeki darboğazları tespit etmek, ülkelerin yatırım hazırlığını güçlendirmek ve mevcut uluslararası destek ekosisteminden daha etkin yararlanmalarını sağlamak istiyoruz. Köprü, ülkelerin kendi önceliklerinden ve mevcut ulusal sistemlerinden hareket eden, var olan kapasiteyi ve destek imkanlarını uygulama etrafında daha güçlü biçimde buluşturmayı amaçlayan ülke odaklı bir girişimdir. Hedefimiz taahhütleri uygulamaya, uygulamayı yatırıma, yatırımı ise somut sonuçlara dönüştürmektir" dedi.

İLK PİLOT ÜLKE GRUBU ETİYOPYA, FİJİ, ENDONEZYA, PAKİSTAN VE ÖZBEKİSTAN

COP31 Başkanı Kurum, Köprü ile çalışmaya başlayan ilk pilot ülke grubunun Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan olduğunu açıklayarak, "Bu ülkeleri yalnızca Köprü'den yararlanacak ülkeler olarak görmüyoruz. Onların deneyimleri, ihtiyaçları ve geri bildirimleri Köprü'nün nasıl şekilleneceğine de doğrudan katkı sağlayacak. Çünkü Köprü'yü ülkeler için olduğu kadar, ülkelerle birlikte şekillenen bir girişim olarak görüyoruz. Uygulama güçlü ortaklıklar gerektiriyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile kurduğumuz ortaklığa çok büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİNANSMAN BİZİM İÇİN TAAHHÜTLERLE SONUÇLAR ARASINDAKİ KÖPRÜDÜR'

Bakan Kurum, Birleşmiş Milletler sisteminin ve UNDP'nin küresel uzmanlığının yanı sıra Climate Promise: Forward kapsamındaki çalışmaların, Köprü'ye önemli katkı sağlayacağını kaydetti. Uygulamanın bir diğer temel unsurunun finansman olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "İklim finansmanı bizim için başlı başına bir amaç değil, taahhütlerle sonuçlar arasındaki köprüdür. Hükümetleri, uluslararası kuruluşları, kalkınma bankalarını, iklim fonlarını, yatırımcı ve özel sektörü uygulama için ortaklık kurmaya davet ediyoruz. Antalya'ya giderken hedefimiz yalnızca bir girişim başlatmak değil. İlk ülkelerimizle somut ilerleme kaydetmek, yeni ülkeleri sürece dahil etmek, finans ve kalkınma aktörlerinin katılımını güçlendirmek ve COP31 sonrasında da ülkelerin uygulama çabalarına hizmet edecek kalıcı bir miras bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı