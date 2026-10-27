Endonezya'nın Orta Kalimantan'ında oksijen otobüsleri 6 günde 289 kişiye hizmet verdi

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Endonezya'nın Orta Kalimantan eyaletinde, orman ve arazi yangınlarından kaynaklanan dumandan dolayı solunum sorunu yaşayanlar için oksijen otobüsleri hizmete girdi.

Radio Republik Indonesia'nın haberine göre, Palangkaraya Kenti Sağlık Dairesi Başkanı Riduan, yerel yönetimin daha önce orman ve arazi yangınları sırasında solunum sorunu yaşayanlara sağladığı "oksijen evi" programını genişleterek "oksijen otobüsü" hizmetine dönüştürdüğünü söyledi.

Altı günlük uygulama süresince dört oksijen otobüsünün 289 kişiye hizmet verdiği bilgisini paylaşan Riduan, otobüslerde oksijen tüpü bulunduğunu ve sağlık personelinin görev yaptığını aktardı.

Hafta içi belirlenen güzergahlarda hizmet veren otobüslerin oksijene ihtiyaç duyulan bölgelere ulaşmak için güzergahlarını gerektiğinde değiştirebildiğini ifade eden Riduan, öksürük, nezle veya nefes darlığı gibi sorunlar yaşayan vatandaşların oksijen tüplerini doğrudan da talep edebileceğini ve hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayarak halkı bunlardan faydalanmaya davet etti.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA