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Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi
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ENDONEZYA'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldiği bildirildi.

ENDONEZYA'nın Java Adası'nın doğusundaki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Java Adası'nın doğusunda Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Açıklamada, yanardağın 3 kez patladığı ve 800 ile 1000 metre yüksekliğe kül püskürttüğü belirtildi. Volkanik faaliyetlerin gözlemlenmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, Endonezya'nın alarm sistemine göre yanardağın tehlike düzeyinin '3'üncü seviye' olduğu kaydedildi. Yetkililer, bölge sakinlerine krater çevresinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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