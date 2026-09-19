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Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Ponorogo'da 3 kez 'Özgür Filistin' sloganı attı

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Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Doğu Java'nın Ponorogo bölgesinde düzenlenen programda üç kez 'Özgür Filistin' sloganı attı. Subianto'nun çağrısını binlerce katılımcı tekrarlarken, Filistin'in Cakarta Büyükelçisi Al-Sattari sahneye çıkarak kendisine kefiye takdim etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, sahnede konuşma yaptığı sırada "Özgür Filistin" sloganı atarak ülkesinin Filistin'e desteğini tekrarladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Doğu Java eyaletinin Ponorogo bölgesinde düzenlenen bir programda konuştu.

Konuşması sırasında yabancı büyükelçileri selamlayan Subianto, Filistin'in Cakarta Büyükelçisi Abdulfattah A.K. Al-Sattari'nin adını özellikle andı.

Subianto'nun bu tavrı salondaki katılımcıların coşkulu alkışları ve tezahüratıyla karşılandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Subianto, üç kez "Özgür Filistin" sloganı attı ve etkinlikteki binlerce katılımcı bu çağrıyı tekrarladı.

Bunun üzerine, Büyükelçi Al-Sattari, sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Subianto'ya Filistin mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen geleneksel kefiyeyi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Subianto ve Büyükelçi Al-Sattari, sahnede binlerce kişinin önünde kucaklaştı.

Kaynak: AA
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