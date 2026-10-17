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Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

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Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
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Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde yer alan Robo Şelalesi'nde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, su akıntısına kapılarak dengesini kaybetti. Şelaleden sürüklenip kayalıklara düşen genç kadının cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinin (SAR) yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulundu.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Limapuluh Kota bölgesindeki ünlü Robo Şelalesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelale alanında vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, suyun aktığı bölgede otururken aniden güçlü akıntıya kapıldı.

SELALEDEN DÜŞÜŞ ANLARI KAMERADA

Dengesini kaybederek şiddetli su akıntısıyla birlikte şelaleden aşağı sürüklendiği anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Genç kadının kayalıklardan düştüğünü ve akıntıda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen arama kurtarma ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ulusal Arama Kurtarma Ajanası (SAR) ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin kayalık alanlarda ve şelale çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 25 yaşındaki genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili yerel makamlarca inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıe8594358:

bazi insanların hayvanlardan hiçbir farkı yok ancak deli olan biri bu şekilde bu kadar yüksekte oturur bunlar kafayı yemiş diğerlerinin de düşmemesi şans eseri şaka gibi

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