Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'nın Batı Sumatra bölgesinde yer alan Robo Şelalesi'nde arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, su akıntısına kapılarak dengesini kaybetti. Şelaleden sürüklenip kayalıklara düşen genç kadının cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerinin (SAR) yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulundu.
Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletine bağlı Limapuluh Kota bölgesindeki ünlü Robo Şelalesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte şelale alanında vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, suyun aktığı bölgede otururken aniden güçlü akıntıya kapıldı.
SELALEDEN DÜŞÜŞ ANLARI KAMERADA
Dengesini kaybederek şiddetli su akıntısıyla birlikte şelaleden aşağı sürüklendiği anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Genç kadının kayalıklardan düştüğünü ve akıntıda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu hemen arama kurtarma ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ulusal Arama Kurtarma Ajanası (SAR) ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin kayalık alanlarda ve şelale çevresinde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda 25 yaşındaki genç kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili yerel makamlarca inceleme başlatıldı.