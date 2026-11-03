Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ve Endonezya ordularının ortak terörle mücadele tatbikatı Guangzhou'da sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Endonezya ordularının terörle mücadele ortak tatbikatı, Guangzhou'da düzenlenen törenle sona erdi. 27 Ekim'de başlayan ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen tatbikat, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ve geleneksel dostluğu derinleştirmeyi amaçlıyor.

GUANGZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Endonezya ordularının terörle mücadele ortak tatbikatı, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen törenle sona erdi.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin bu yılki askeri işbirliği programı kapsamında düzenlenen tatbikat, tarafların muharebe odaklı eğitim kapasitelerini geliştirme hedefiyle 27 Ekim'de başlamıştı.

Tatbikat süresince karma gruplar halinde çalışan iki ülke birlikleri uzmanlık eğitimlerini, taktiksel koordinasyon çalışmalarını ve kapsamlı tatbikatları ortaklaşa tamamladı.

Birlikler, karada ve suda kurtarma ile koordineli temizleme operasyonları gibi kritik faaliyetleri içeren kapsamlı tatbikatlarda yakın işbirliği sergiledi.

Tatbikat kapsamında ayrıca çeşitli konularda seminerler, silah ve teçhizat sergileri, spor müsabakaları ve kültürel etkileşim etkinlikleri düzenlendi.

Kapanış töreninde her iki tarafın ortak eğitim koordinasyon grupları konuşmalar yaparak başarılı katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen tatbikatın iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu derinleştirmesi, askeri işbirliği ile etkileşimi geliştirmesi ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua
Michigan sandık başında! Kazanırsa ABD Senatosunun ilk Müslüman üyesi olacak

Kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da otobüs şarampole yuvarlandı: 45 kişi yaralandı

Gece yarısı can pazarı! Onlarca yaralı var
Eğlence devi Disney'de işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede

Eğlence devinde işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
6 suç kaydı vardı, hiç tanımadığı kadına dehşeti yaşattı! Hayat karartan tokat kamerada

Hiç tanımadığı kadına yaklaşıp bunu yaptı! Savunması çıldırttı