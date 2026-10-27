Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ve Endonezya orduları ortak terörle mücadele tatbikatını Guangdong'da başlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve Endonezya ordularının 'Keskin Bıçak 2026' terörle mücadele tatbikatı Guangdong'da başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen tatbikat kasım başına kadar sürecek ve dağlık bölgelerde ortak kurtarma, keşif ile insansız sistem eğitimlerini kapsayacak.

GUANGZHOU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Endonezya ordularının "Keskin Bıçak 2026" adlı terörle mücadele ortak tatbikatı, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenen törenle başladı.

Tatbikat kapsamında, keşif, iletişim, insansız sistemler, keskin nişancılık ve terörle mücadele alanlarında özel eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin bu yılki askeri işbirliği programı kapsamında düzenlenen tatbikat, tarafların muharebe odaklı eğitim kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Taraflar, tatbikat boyunca çeşitli konularda seminerler düzenleyecek, silah ve teçhizat sergilerine, spor müsabakalarına ve kültürel etkileşim etkinliklerine katılacak.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık bölgelerde terörle mücadeleye yönelik ortak kurtarma operasyonlarına odaklanacağı belirtilmişti. Bakanlık bu kapsamda dağ tırmanışı, özel amaçlı araç kullanımı, helikopterden iple iniş, yakın mesafeli saldırı ve insanlı ve insansız sistemlerin koordineli kullanıldığı operasyonlara yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bu yıl üçüncüsü düzenlenen tatbikatın, iki ordu arasındaki tatbiki etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye ve her iki tarafın ortak operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağı da vurgulandı.

Tatbikatın kasım ayı başına kadar sürmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
Netanyahu oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır

Oyunu kullanıp kamera karşısına geçti: Bu bir acil durum çağrısıdır
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri

Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

Efsane isim derbi sonrası patladı: Fenerbahçe'ye kayyum atansın