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Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı

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Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı. Toplantıya Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları katıldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katıldığı Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı.

Kaynak: ANKA
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