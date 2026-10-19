Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Endonezya, Kalimantan'daki yangınlara 26 kez havadan su bırakarak müdahaleyi artırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya, aylardır süren orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahaleyi yoğunlaştırdı; Kalimantan'ın orta kesiminde 26 kez havadan su bırakma operasyonu yapıldı. Görüş mesafesi yetersiz olduğu için 6 söndürme helikopteri operasyonlara katılamadı.

Endonezya, aylardır süren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havadan ve karadan söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Orman Bakanı Raja Juli Antoni, devam eden yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Antoni, yangın söndürme çalışmalarının yoğunlaştırıldığını, Kalimantan bölgesinin orta kesimlerinde 26 kez havadan su bırakma operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede görev yapmaya hazır 6 yangın söndürme helikopterinin, görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle henüz operasyonlara katılamadığını aktaran Antoni, karadan müdahale çalışmalarının da artırıldığını kaydetti.

Malezya hükümeti, orman ve arazi yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Endonezya'ya 3 helikopter ve 52 personel göndermeyi teklif etti.

Endonezyalı yetkililer, yardımın uygulanmasına ilişkin teknik ve lojistik konuların değerlendirileceğini bildirdi.

Singapur'dan Endonezyalı şirketlere bildirim

Singapur Ulusal Çevre Ajansından (NEA) yapılan açıklamada, Kalimantan'daki yangınlardan kaynaklanan dumanın ülkeye ulaşmış olabileceğine ilişkin bulgular üzerine 3 Endonezyalı şirkete ihtiyati bildirim göndereceği ifade edildi.

Böylece Singapur'un bu kapsamda bildirim gönderdiği Endonezyalı şirketlerin sayısının 10'a yükseleceği belirtilen açıklamada, bildirimde şirketlerin arazilerindeki yangınları söndürmek veya yayılmalarını önlemek için ekip görevlendirmeleri, yakma faaliyetlerini durdurmaları ve yangınların yeniden çıkmasını önlemeye yönelik eylem planları sunmaları gerektirdiği aktarıldı.

Söz konusu bildirimlerin şirketlerin duman kirliliğinden hukuken sorumlu olduklarının tespit edildiği anlamına gelmediği ancak yasal suç unsurlarının oluşması halinde mali yaptırımlara imkan sağlayabildiği kaydedildi.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 64 uçak ve 54 bin 394 personel mücadele etti.

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken, yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 202 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye ekonomik maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı şimdi internette iş arıyor

Şöhretin ömürlük olmadığını gösteren bir hikaye daha!

Selde hayatını kaybeden vatandaşa son veda! Ailesinin feryadı yürek dağladı

Babasının tabutuna kapanıp söyledikleri yürekleri dağladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Orta Doğu'daki vatandaşlarına kritik uyarı! İsrail dahil 12 ülkede alarm

ABD alarm seviyesine geçti! İsrail dahil 12 ülkede aynı uyarı
'Size kuş göstereceğiz' diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı

"Size kuş göstereceğiz" diyerek 4 çocuğu çağırdılar! Mahalle karıştı
Sarıyer'de trafikte dehşet! Camını kırdığı otomobildeki çocuğa travma yaşattı

Trafik magandası aracın camını kırdı: Çocuğun feryatları yürek burktu
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı