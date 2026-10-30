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Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşıyla yatırım ve üçüncü ülke iş birliğini görüştü

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Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşıyla yatırım ve üçüncü ülke iş birliğini görüştü Haber Videosunu İzle
Fidan, Atlanta'da Japon mevkidaşıyla yatırım ve üçüncü ülke iş birliğini görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve Endonezya ile Japonya bakanlarıyla görüştü. Fidan, Japon mevkidaşı Motegi ile karşılıklı yatırımların artırılmasını ve Türk-Japon şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki iş birliğini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Endonezya ve Japonya dışişleri bakanlarıyla görüşen Fidan, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile görüşmesinde karşılıklı yatırımların artırılmasının ve iki ülke şirketlerinin üçüncü ülkelerdeki iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantı marjında Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmanatha Christiawan Nasir ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ayrı ayrı görüştü.

JAPONYA İLE KARŞILIKLI YATIRIMLAR VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ ELE ALINDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Motegi ile görüşmesinde, ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin ve yeni alanlara taşınmasının önemini vurguladı.

Fidan, bu çerçevede karşılıklı yatırımların artırılması ile Türk ve Japon şirketleri arasındaki iş birliğinin üçüncü ülkelere yönelik olarak geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede, iki ülke arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ziyaretlerin yanı sıra Asya-Pasifik ve Orta Doğu bölgelerindeki gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: ANKA
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