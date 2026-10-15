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Endonezya'da Güney Tangerang pazarındaki patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Endonezya'da Güney Tangerang pazarındaki patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesindeki pazarda patlama meydana geldi; 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Çevredeki binaların hasar gördüğünü kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ENDONEZYA'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki binaların hasar gördüğünü kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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