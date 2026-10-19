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Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

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Yanardağ gezisi feci sonla bitti! Haber Videosunu İzle
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
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Endonezya'da Dukono Yanardağı'nın patlaması sırasında krater yakınlarında bulunan 3 doğa yürüyüşçüsü hayatını kaybetti, gruptaki 17 kişi ise kurtarıldı. Facianın ardından turistlere eşlik eden rehberin tehlike uyarılarını dikkate alıp almadığı mercek altına alındı. Yetkililer, güvenlik kurallarının ihlal edilip edilmediğini belirlemek için soruşturma başlattı.

  • Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nın patlaması sırasında krater yakınlarında bulunan 3 doğa yürüyüşçüsü hayatını kaybetti; 20 kişilik gruptan 17 kişi kurtarıldı.
  • Hayatını kaybedenlerin ikisi Singapur vatandaşı, biri Endonezyalı.
  • Yetkililer 17 Nisan'dan itibaren bölgeye girişleri kısıtlamış ve kraterin 4 kilometre yakınına yaklaşılmaması uyarısında bulunmuştu; rehber tırmanış yasağından haberdar edilmediğini savunurken ihmal şüphesiyle şüpheli olarak belirlendi.

Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nın patlaması sırasında krater yakınlarında bulunan 3 doğa yürüyüşçüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, turist kafilesine eşlik eden rehberin tehlike uyarılarını dikkate alıp almadığını araştırıyor.

YANARDAĞ PATLADI, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'da bulunan Dukono Yanardağı'na düzenlenen doğa yürüyüşü faciayla sonuçlandı. İddiaya göre, bir turist kafilesi krater yakınlarında bulunduğu sırada yanardağda patlama meydana geldi.

Patlamaya yakalanan gruptaki 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, aktif yanardağların çevresinde gerçekleştirilen turistik gezilerin güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

TUR REHBERİNİN UYARILARI DİKKATE ALIP ALMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Facianın ardından yetkililer, turist grubunun yanardağın tehlikeli bölgesine nasıl ulaştığını belirlemek için inceleme başlattı.

Özellikle kafileye eşlik eden tur rehberinin, yanardağ çevresindeki risklere ilişkin uyarıları göz ardı edip etmediği araştırılıyor.

20 KİŞİLİK GRUPTAN 17'Sİ KURTARILDI

8 Mayıs 2026'da meydana gelen patlama sırasında yanardağda 20 kişilik bir yürüyüş grubu bulunuyordu. Hayatını kaybedenlerin ikisinin Singapur vatandaşı, birinin ise Endonezyalı olduğu açıklandı.

Arama kurtarma ekipleri, gruptaki diğer 17 kişiyi kurtarmayı başardı. Patlamanın ardından yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutu, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

KRATERE 4 KİLOMETRE YAKLAŞILMAMASI İSTENMİŞTİ

Endonezyalı yetkililerin, artan volkanik faaliyetler nedeniyle 17 Nisan'dan itibaren bölgeye girişleri kısıtladığı ve turistleri kraterin 4 kilometre yakınına yaklaşmamaları konusunda uyardığı öğrenildi.

Facianın ardından rehber ve gruba eşlik eden bir taşıyıcı polis merkezine götürüldü. Yetkililer, uyarıların ihlal edilmesinde ihmal bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

REHBER HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayın ardından yürütülen incelemelerde tur organizasyonunun güvenlik kurallarına uyup uymadığı mercek altına alındı. Tur rehberi ise tırmanış yasağından haberdar edilmediğini savundu.

21 Mayıs'ta yayımlanan haberlerde, Endonezya polisinin 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla bağlantılı olarak rehberi ihmal şüphesiyle soruşturmada şüpheli olarak belirlediği aktarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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