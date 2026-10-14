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Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı

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Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı Haber Videosunu İzle
Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı
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Endonezya'da orman ve arazi yangınlarının yol açtığı yoğun duman, gökyüzünü turuncuya boyarken görüş mesafesi ciddi ölçüde azaldı. Hava kirliliğinin etkili olduğu bölgelerde 280 bine yakın solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi. Yetkililer, binlerce sağlık personelini görevlendirirken milyonlarca maske dağıttı. Yangınlardan yükselen dumanın komşu ülkelere kadar ulaştığı bildirildi.

  • Endonezya'da orman ve arazi yangınlarından etkilenen yedi eyalette 12 Ekim itibarıyla 277 bin 75 akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi.
  • Endonezya Sağlık Bakanlığı bölgelere 2 bin 106 sağlık personeli görevlendirdi ve 2,8 milyondan fazla maske dağıttı.
  • Sumatra ve Borneo'daki orman yangınlarının dumanı Malezya ve Singapur'a kadar ulaştı.

Endonezya'nın bazı bölgelerinde etkili olan yoğun duman ve pus, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Gökyüzünün turuncuya döndüğü bölgelerde görüş mesafesi belirgin şekilde düşerken ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Yoğun pus nedeniyle çevredeki yapıların ve yolların görünürlüğü azalırken hava kalitesine ilişkin endişeler arttı.

280 BİNDEN FAZLA SOLUNUM YOLU HASTALIĞI VAKASI

Hava kirliliğinin etkilediği bölgelerde 280 bini aşkın solunum yolu hastalığı vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Yoğun duman ve pusun özellikle solunum sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilirken yaşanan gelişmeler, bölgedeki hava kirliliği sorununu yeniden gündeme taşıdı.

BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI GÖREVLENDİRİLDİ

Endonezya Sağlık Bakanlığının 14 Ekim'de paylaştığı verilere göre, orman ve arazi yangınlarından etkilenen yedi eyalette 12 Ekim itibarıyla 277 bin 75 akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi.

Bakanlık, bölgelere 2 bin 106 sağlık personeli görevlendirildiğini ve 2,8 milyondan fazla maske dağıtıldığını açıkladı. Yetkililer, yangın dumanındaki ince partiküllerin öksürük, nefes darlığı ve astım şikâyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.

DUMAN KOMŞU ÜLKELERE KADAR ULAŞTI

Sumatra ve Borneo başta olmak üzere farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarının oluşturduğu duman, Malezya ve Singapur'a kadar yayıldı. Kuraklık ve El Niño koşulları yangınlarla mücadeleyi zorlaştırırken hava kirliliğinin önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürebileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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