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Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler

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Akvaryumdan nehre attılar, başlarına bela oldu! Şimdi 10 tonunu temizleyecekler
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Endonezya'da akvaryum temizlemek için beslenen vatoz balıkları, nehirlere bırakılınca büyük bir soruna dönüştü. Hızla çoğalarak yerli türleri tehdit eden istilacı balıklara karşı harekete geçen yetkililer, nehirden en az 10 ton vatoz çıkarmayı hedefliyor.

  • Endonezya'nın başkenti Cakarta'da akvaryumlardan doğaya bırakılan vatoz balıkları, Ciliwung Nehri'nde kontrol edilmesi güç bir istilaya dönüştü.
  • Cakarta yönetimi, Ciliwung Nehri'nden en az 10 ton akvaryum vatozunun çıkarılması için çalışma başlattı.
  • İstilacı vatozlar, yerli türlerle besin ve yaşam alanı rekabetine giriyor ve nehir kıyılarında açtıkları oyuklarla kıyı yapısının bozulmasına neden oluyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da akvaryumlardan doğaya bırakılan vatoz balıkları, kontrol edilmesi güç bir istilaya dönüştü. Güney Amerika kökenli balıklar, doğal düşmanlarının azlığı ve uygun yaşam koşulları nedeniyle hızla çoğalarak nehirdeki ekolojik dengeyi tehdit etmeye başladı. Yetkililer, soruna çözüm bulmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

AKVARYUMLARI TEMİZLESİNLER DİYE BESLİYORLARDI

Zırhlı gövdeleri ve vantuz şeklindeki ağızlarıyla bilinen bu balıklar, akvaryum camlarında oluşan yosunları yedikleri için tercih ediliyor.

Ancak sahipleri tarafından doğaya bırakılan vatozlar, Cakarta'daki Ciliwung Nehri'ne yayıldı. Hızla çoğalan balıklar, yerli türlerle besin ve yaşam alanı için rekabete girerek doğal yaşamı tehdit etmeye başladı.

ŞİMDİ 10 TONUNU NEHİRDEN ÇIKARACAKLAR

İstilacı balıkların sayısındaki artış üzerine Cakarta yönetimi harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında Ciliwung Nehri'nden en az 10 ton akvaryum vatozunun çıkarılması hedefleniyor. Yetkililer, bu müdahaleyle istilacı türün yayılmasını sınırlandırmayı ve nehirdeki doğal yaşamı korumayı amaçlıyor.

NEHİR KIYILARINA DA ZARAR VERİYORLAR

İstilacı vatozlar yalnızca yerli balıkları tehdit etmekle kalmıyor. Nehir kıyılarında açtıkları oyuklar, kıyı yapısının bozulmasına da neden olabiliyor. Uzmanlar, akvaryumlarda zararsız görülen bu canlıların doğal yaşam alanlarının dışına bırakıldıklarında ciddi çevre sorunlarına yol açabileceğini belirterek balık sahiplerini uyarıyor.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

sizlerinde AA nıza giriş yaptılar sonra siz cıktınız bole sorun yaratıyorsunuz.. Ülkenin haline bakın önceee... sizin pzvgnizin " sizin diyorum baksana ulkeye ama sizin yayınladıgınız haberlere bakın demek sizlerde satılmıssınız" dogru gerçek haberlerini yayınlayan Haber yayınlayan kanalı kapatıyorlar engelliyorlar

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