MotoGP'de sezonun 20. yarışı 8 Kasım'da Katar'ın Lusail kentinde yapılacak

MotoGP'de sezonun 20. yarışı 8 Kasım'da Katar'ın Lusail kentinde yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MotoGP'de sezonun 20. yarışı, Katar'ın Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek. 11 turluk sprint yarın 19.00'da, 22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar 19.00'da start alacak; Endonezya GP'sinde sakatlanan Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP'de sezonun 20. yarışı Katar'da gerçekleştirilecek.
Lusail kentindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 14.40'ta, 11 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 19.00'da başlayacak.
22 turluk yarış ise 8 Kasım Pazar günü TSİ 19.00'da start alacak.
Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 399
2. Jorge Martin (İspanya): 355
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 332
4. Pedro Acosta (İspanya): 295
5. Ai Ogura (Japonya): 278