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NASA'nın Swift Gözlemevi 22 yıl sonra Endonezya yakınlarında atmosfere girdi

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NASA'nın Swift Gözlemevi, 22 yıl sonra Endonezya yakınlarında, Sumatra'nın kuzeyinde atmosfere girdi. ABD Uzay Kuvvetleri'nin doğruladığı olayda yaklaşık 1,5 tonluk aracın ne kadarının yandığı açıklanmadı; NASA kalan parçaların hasar verme olasılığını çok düşük belirtti.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Neil Gehrels Swift Gözlemevi'nin göreve başlamasından 22 yıl sonra kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşmeye başladığı bildirildi.

ABD Uzay Kuvvetleri, son birkaç yıldır süren yoğun güneş aktivitesinin bir sonucu olarak yörüngesi alçalan Swift'in Endonezya yakınlarında atmosfere girdiğini doğruladı.

Space.com'un haberine göre, ABD Uzay Kuvvetleri verilerine atıfta bulunan uydu izleme uzmanı Jonathan McDowell, Swift'in Sumatra'nın kuzeyinde Dünya atmosferine yeniden girdiğini kaydetti.

Yaklaşık 1,5 tonluk uzay aracının ne kadarının atmosferde yandığı henüz açıklanmadı.

NASA yetkilileri, Swift'in büyük bir kısmının düşerken yanıp yok olacağını önceden tahmin etti ve kalan parçalardan herhangi birinin hasar verme olasılığının çok düşük olduğunu belirtti.

Yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla 3 Temmuz'da Marshall Adaları'ndan yola çıkan savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracının Swift'i yakalayıp yörüngesinde yükseltmesi planlanmıştı.

Ancak Link, itiş sisteminde ve yönünü koruyan reaksiyon tekerleklerinde sorunlar yaşaması sebebiyle bu görevi başaramamıştı.

Kaynak: AA
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