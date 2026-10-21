Şelalede kayarak uçurumdan düşen kadın hayatını kaybetti

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Endonezya’da bir şelalede arkadaşlarıyla vakit geçiren 25 yaşındaki Windy Rahma Putri, kayaların üzerinde dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Genç kadının korkunç düşüşü, arkadaşlarının gözleri önünde yaşandı.

Olay anına ait görüntülerde Windy’nin, şelalenin üst kısmında akan suyun ortasındaki kayaların üzerinde oturduğu görülüyor. Bir süre sonra ayağa kalkmaya çalışan genç kadın, kaygan zeminde dengesini kaybediyor.

Suya kapılan genç kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma sürüklenerek hayatını kaybetti.

Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesindeki Harau’da bulunan Robo Şelalesi’nde yaşanan olayda Windy, düşmeden hemen önce yakındaki arkadaşlarından birine tutunmaya çalışıyor. Ancak arkadaşına ulaşamayan genç kadın, şelalenin kenarından aşağı düşüyor.

Padang Arama Kurtarma Ofisi Başkanı Abdul Malik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Kurbanın kayarak düştüğü, boğulmuş olabileceği ve suya kapılarak sürüklendiğinden şüphelenildiği bildirildi” dedi.

Batı Sumatra’daki Padang Pariaman bölgesinden olan Windy, perşembe günü saat 15.45 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte şelalede vakit geçiriyordu. Kazanın ardından yetkililere haber verilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler ilk gün genç kadına ulaşamadı. Ancak aramalar ertesi sabah yeniden başladı ve Windy’nin cansız bedeni, şelalenin altındaki derin vadide bulundu.

Arama kurtarma çalışmalarına arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askerler, polisler, itfaiyeciler, afet yönetimi görevlileri, yerel yetkililer ve bölge halkı katıldı. Operasyonda toplam 119 kişi görev aldı.

Bölgenin sarp ve tehlikeli arazi yapısı nedeniyle ekipler, genç kadının cansız bedenini yukarı çıkarmak için özel bir halat sistemi kullandı.

Windy’nin cenazesi, ailesine teslim edilerek evine götürülmek üzere hazırlandı.

Şelalelerde yaşanan ölümcül kazalar peş peşe geldi

Bu trajik olay, Brezilya’da 260 fit (yaklaşık 79 metre) yüksekliğindeki bir şelaleden düşerek hayatını kaybeden bir yürüyüşçünün ölümünden yalnızca birkaç gün sonra yaşandı.

32 yaşındaki Mauricio Marques Gomes’in geçen hafta eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Gomes’in cansız bedeni, Cachoeira da Fortuna Şelalesi’nin altındaki su birikintisinde bulundu.

Adli tıp uzmanları, Gomes’in düşme sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Eylül ayının sonlarında da İngiltere’de yaşayan bir kadın turist, bir kayanın üzerinde kayarak şelaleden aşağı düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

Brighton’da yaşayan kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ancak hastaneye ulaştığında hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kadının eski sınıf arkadaşı Rafael Marchese, ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını ve büyük bir üzüntüye boğduğunu söyledi.

Kadının çalıştığı WeRoad şirketinden bir meslektaşı da yaşanan trajedi karşısında büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti.

Kadının memleketi İtalya’nın Bassano del Grappa kentinin belediye başkanı ise ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Belediye başkanı, genç bir insanın ölümünün tüm toplum için derin bir yara olduğunu söyledi.