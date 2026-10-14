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Eskişehir GSB, Bali'de sualtı dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti

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Eskişehir GSB, Bali'de sualtı dünya şampiyonu olan milli sporcuları tebrik etti
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Eskişehir GSB, Endonezya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların dünya şampiyonluğunu tebrik etti. Bali'de 5-11 Ekim'de düzenlenen şampiyonada Erkan Balk ve Efe Akçakayalıoğlu video dalı oluşturucu kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB), Endonezya'da düzenlenen CMAS Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcuların elde ettiği dünya şampiyonluğunu tebrik etti.

Endonezya'nın Bali Adası'nda 5-11 Ekim tarihleri arasında CMAS tarafından düzenlenen Sualtı Fotoğraf ve Video Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular önemli başarılara imza attı. 19 ülkeden 80 sporcunun katıldığı organizasyonda, video dalı oluşturucu kategorisinde milli sporcu Erkan Balk ve dalış eşi Efe Akçakayalıoğlu dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada ayrıca video dalı genel klasmanında Türk Milli Takımı dünya birinciliğini elde ederken, fotoğraf dalı genel klasmanında ise Türkiye dünya üçüncüsü oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSB), şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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