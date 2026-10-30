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Dışişleri Bakanı Fidan, Atlanta'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim'de Atlanta'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan'ın 'Jeopolitik Gerilimler' ve 'Enerji' oturumlarında konuşması, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Endonezya ve Japonya bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 30-31 Ekim tarihlerinde ABD'nin Atlanta kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ve yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Fidan'ın, söz konusu toplantı kapsamında bugün TSİ 17.30'da 'Jeopolitik Gerilimler' ve 'Enerji' başlıklı oturumlarda hitaplarda bulunması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı marjında; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Endonezya Dışişleri Bakanı Arrmantha Christiawan Nasir, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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