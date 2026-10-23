Endonezya'da 500'den fazla kişi Palangkaraya'da hava kirliliği protestosu düzenledi

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Endonezya'da yüzlerce kişi, hükümetin ülkede çıkan son yılların en büyük yangınlarının neden olduğu hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Orman yangınlarının neden olduğu yoğun dumanın birçok kenti etkisi altına almasının ardından 500'den fazla gösterici, Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentinin valilik binası önünde toplandı.

Yoğun duman nedeniyle gökyüzünün turuncuya büründüğü kentte, göstericilerin çoğu hava kirliliğinden korunmak için maske takarken bazıları da "acil durum" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetin hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını savunan göstericiler, daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, hükümete yalnızca Kalimantan bölgesinde değil, ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle ulusal afet acil durumu ilan etme çağrısında bulundu.

Son haftalarda Endonezya'nın birçok kentini etkisi altına alan ve Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelere de yayılan yoğun duman ile hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde günlerdir protestolar düzenleniyor.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA