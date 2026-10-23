Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Endonezya'da 500'den fazla kişi Palangkaraya'da hava kirliliği protestosu düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'da 500'den fazla kişi, hükümetin orman yangınlarının yol açtığı hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Palangkaraya'da protesto düzenledi. Göstericiler, ülke genelindeki yangınlar için ulusal afet acil durumu ilan edilmesini istedi.

Endonezya'da yüzlerce kişi, hükümetin ülkede çıkan son yılların en büyük yangınlarının neden olduğu hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.

Orman yangınlarının neden olduğu yoğun dumanın birçok kenti etkisi altına almasının ardından 500'den fazla gösterici, Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentinin valilik binası önünde toplandı.

Yoğun duman nedeniyle gökyüzünün turuncuya büründüğü kentte, göstericilerin çoğu hava kirliliğinden korunmak için maske takarken bazıları da "acil durum" yazılı pankartlar taşıdı.

Hükümetin hava kirliliğiyle mücadelede yetersiz kaldığını savunan göstericiler, daha etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Göstericiler, hükümete yalnızca Kalimantan bölgesinde değil, ülke genelindeki orman yangınları nedeniyle ulusal afet acil durumu ilan etme çağrısında bulundu.

Son haftalarda Endonezya'nın birçok kentini etkisi altına alan ve Güneydoğu Asya'daki komşu ülkelere de yayılan yoğun duman ile hava kirliliği nedeniyle ülke genelinde günlerdir protestolar düzenleniyor.

Endonezya'da son yılların en büyük yangınları

Güneydoğu Asya'daki çok sayıda ülke, Endonezya'da çıkan son yılların en büyük yangınları nedeniyle haftalardır yoğun duman altında kalıyor.

Hükümet verilerine göre, Endonezya'da ağustos-eylül dönemindeki yangınlarla 60'tan fazla uçak ve 50 binden fazla personel mücadele etti.

Kontrol edilemeyen yangınların sebepleri arasında uzun yıllardır uygulanan tarım arazisi açmak için bitki örtüsünü yakma yöntemi bulunurken yağışları azaltan El Nino hava olayı koşulları daha da ağırlaştırıyor.

Endonezya Orman Bakanlığının verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 200 bin hektardan fazla alan yangınlarda zarar gördü.

Endonezya merkezli ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi ve Hukuk Çalışmaları Merkezinin yaptığı araştırmada, bu yılki yangınların ülkeye maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar doları bulabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 250 sitede yayınlandı.
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Herkes bunu konuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum

Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Altında sert düşüş! Psikolojik sınırın altına indi, gözler Fed'de

Kimsenin beklemediği oldu! Gözler şimdi o toplantıda
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit Birinci'nin cezalandırılmasını istedi

Mücahit Birinci'ye şok! Savcının bu talebini beklemiyordu
Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! O çocuk büyüdü, son halini görenler tanıyamıyor

Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Son halini görmeniz lazım

14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

Meslek öğrenmeye gittiği tamirhanede hayatının şokunu yaşadı