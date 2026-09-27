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Endonezya'da alabora olan feribottan 108 kişi kurtarıldı, 64 kişi öldü

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Endonezya'da alabora olan feribottan 108 kişi kurtarıldı, 64 kişi öldü
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Endonezya'da 13 Eylül'de alabora olan feribottaki ölü sayısı 64'e yükseldi. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili, 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, 108 kişinin kurtarıldığını ve 71 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

ENDONEZYA'da 13 Eylül'de alabora olan feribotta yaşamını yitirenlerin sayısı 64'e yükseldi.

Endonezya basını, Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafili'nin 13 Eylül'de alabora olan feribota ilişkin açıklamasını yayımladı. 11 kişinin daha cesedine ulaşıldığını kaydeden Syafili, feribottaki 108 kişinin kurtarıldığını, 64 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 71 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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