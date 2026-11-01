Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'da Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısını ağırladı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Endonezya ile işbirliğinin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42.? ?İSEDAK Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı Dyah Roro Esti Widya Putri'yi kabul ederek, ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Endonezya ile işbirliğimizin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle özel sektörlerimiz arasındaki etkileşimin artırılmasının, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesindeki önemini vurguladık. En üst düzeyde özel önem atfedilen Endonezya ile güçlü işbirliğimizin, özellikle tamamlayıcı sektörlerde geliştirilmesi hususunda kararlılığımızın altını çizdik."

Kaynak: AA