Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi haber, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı

Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Dün 15:56
DİYARBAKIR - Bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

DİYARBAKIR - Bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - Dün 15:44
TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK

TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 24.07.2022
DİYARBAKIR - Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek

DİYARBAKIR - Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 23.07.2022
Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 23.07.2022
Diyarbakır gündem: DİYARBAKIR - Su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı

Diyarbakır gündem: DİYARBAKIR - Su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 22.07.2022
Diyarbakır haberleri | Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Diyarbakır haberleri | Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 21.07.2022
Diyarbakır'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na 1700 ağaç dikildi

Diyarbakır'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na 1700 ağaç dikildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 21.07.2022
Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi

Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 20.07.2022
Diyarbakır'da 1500 öğrenciye Hazar Uyanış Gençlik Kampında ücretsiz tatil imkanı

Diyarbakır'da 1500 öğrenciye Hazar Uyanış Gençlik Kampında ücretsiz tatil imkanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 19.07.2022
Son dakika haber... YÜK ASANSÖRÜNÜN HALATI KOPTU, BODRUM KATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber... YÜK ASANSÖRÜNÜN HALATI KOPTU, BODRUM KATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 18.07.2022
DİYARBAKIR'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

DİYARBAKIR'DA BELEDİYE OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 12.07.2022
Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 12.07.2022
Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor

Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 11.07.2022
Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 11.07.2022
Diyarbakır'da 'Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler' söyleşisi düzenlendi

Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 08.07.2022
DİYARBAKIR - Bilgievi öğrencilerinden LGS sınavında başarı

DİYARBAKIR - Bilgievi öğrencilerinden LGS sınavında başarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 08.07.2022
Diyarbakır'da 'kurban yakalama timi' göreve hazır

Diyarbakır'da "kurban yakalama timi" göreve hazır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.07.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.07.2022
Diyarbakır'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Diyarbakır'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.07.2022
Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim

Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 06.07.2022
Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 06.07.2022
Diyarbakır'da tarihi surlarda temizlik çalışması başlatıldı

Diyarbakır'da tarihi surlarda temizlik çalışması başlatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 06.07.2022
Diyarbakır'da cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

Diyarbakır'da cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 05.07.2022
Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır'da zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 05.07.2022
Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma

Akdeniz Belediyesi meclis üyeleri arasında tartışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'PKK' gerginliği! 'Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere' lafı ortalığı karıştırdı

Akdeniz Belediye Meclisi'nde "PKK" gerginliği! "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" lafı ortalığı karıştırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır'da bayram öncesi maytap denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Diyarbakır'da öğrenciler Dicle Teknokent'i gezdi

Diyarbakır'da öğrenciler Dicle Teknokent'i gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
DİYARBAKIR - Meslek edindirme kurslarında kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

DİYARBAKIR - Meslek edindirme kurslarında kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başlandı

Diyarbakır'da Şeyh Sait Bulvarı'nın yapımına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.07.2022
HDP 5. Olağan Kongresi: İktidara ve muhalefete hangi mesajlar verildi?

HDP 5. Olağan Kongresi: İktidara ve muhalefete hangi mesajlar verildi?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 03.07.2022
Diyarbakır'da 'Mutlu Kadın Mutlu Aile' konulu eğitim verildi

Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 02.07.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Diyarbakır İş Dünyası Buluşması'nda konuştu: (2)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Diyarbakır İş Dünyası Buluşması"nda konuştu: (2)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.07.2022
Zabıtadan servis araçlarına denetim

Zabıtadan servis araçlarına denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.07.2022
Diyarbakır'da 'Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması' söyleşisi

Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 30.06.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 30.06.2022
Engelli bireyler, belediyenin açtığı kurs ile hayallerine yaklaştı

Engelli bireyler, belediyenin açtığı kurs ile hayallerine yaklaştı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 29.06.2022
Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 29.06.2022
Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 29.06.2022
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 28.06.2022
Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 28.06.2022
Hani'den gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Hani'den gelen öğrenciler Diyarbakır'ı gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 27.06.2022
Diyarbakır'da 13 dengbej 'kültürel miras taşıyıcısı' oldu

Diyarbakır'da 13 dengbej "kültürel miras taşıyıcısı" oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 27.06.2022
Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)

Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 26.06.2022
Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor

Minik cimnastikçiler milli sporcu olmak için çalışıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 25.06.2022
Son dakika haberi: OSB'de yangın tatbikatı

Son dakika haberi: OSB'de yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 23.06.2022
DİYARBAKIR - Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat

DİYARBAKIR - Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 23.06.2022
DİYARBAKIR - 'Beyaz Bayrak' uygulaması yaygınlaştırılıyor

DİYARBAKIR - "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 21.06.2022
DİYARBAKIR - Karpuz yetiştiricilerine gübre ve ilaç desteğinde bulunuldu

DİYARBAKIR - Karpuz yetiştiricilerine gübre ve ilaç desteğinde bulunuldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 21.06.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi değirmeni restore ederek işlevsel hale getiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi değirmeni restore ederek işlevsel hale getiriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 20.06.2022
Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi

Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 20.06.2022
DİYARBAKIR - Bozulan asfalt yollar yenileniyor

DİYARBAKIR - Bozulan asfalt yollar yenileniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 20.06.2022
YKS öncesi gürültü uyarısı

YKS öncesi gürültü uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 17.06.2022
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 16.06.2022
DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı

DİYARBAKIR - YKS için gürültü uyarısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 16.06.2022
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek

Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 16.06.2022
Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı

Dicle Barajı'nda su altı temizliği yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 15.06.2022
DİYARBAKIR - Hazro'da Millet Bahçesi tamamlanıyor

DİYARBAKIR - Hazro'da Millet Bahçesi tamamlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 14.06.2022
DİYARBAKIR - 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Zerzevan Kalesi'nin cazibesini artırdı

DİYARBAKIR - "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Zerzevan Kalesi'nin cazibesini artırdı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 14.06.2022
Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

Diyarbakır'da yaz sanat kurslarına kayıt başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 13.06.2022
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali

DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 11.06.2022
Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği vLog!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 11.06.2022
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği

Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 10.06.2022
Akdeniz Belediye Meclisi bir anda karıştı! HDP'li üyeler İstiklal Marşı okumayıp Öcalan propagandası yaptı

Akdeniz Belediye Meclisi bir anda karıştı! HDP'li üyeler İstiklal Marşı okumayıp Öcalan propagandası yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 10.06.2022
Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır'

Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 10.06.2022
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi

Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 10.06.2022
Bakan Kasapoğlu, Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Bakan Kasapoğlu, Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu Açıklaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 09.06.2022
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: 'Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri'

DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 09.06.2022
DİYARBAKIR - Bakan Varank: 'Bizim gençlerimiz evvelallah her şeyi başarır, başarıyor da'

DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Bizim gençlerimiz evvelallah her şeyi başarır, başarıyor da"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 09.06.2022
DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 09.06.2022
Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı

Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 09.06.2022
DİYARBAKIR - Dicle'de inşa edilen Millet Bahçesi tamamlandı

DİYARBAKIR - Dicle'de inşa edilen Millet Bahçesi tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 08.06.2022
Diyarbakır'da bal üreticilerine malzeme desteği

Diyarbakır'da bal üreticilerine malzeme desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.06.2022
Diyarbakır'da fosil yakıtlı tekneler mühürlendi

Diyarbakır'da fosil yakıtlı tekneler mühürlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.06.2022
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 07.06.2022
Öğrenciler 'En Temiz Diyarbakır' için Sur diplerini temizledi

Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 06.06.2022
Zerzevan Kalesi, 'Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne hazırlanıyor

Zerzevan Kalesi, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne hazırlanıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 06.06.2022
Trabzon'da 'Ciğer Şöleni' düzenlendi

Trabzon'da "Ciğer Şöleni" düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.06.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.06.2022
LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 04.06.2022
DİSKİ, içme suyu sorununu çözüyor

DİSKİ, içme suyu sorununu çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 03.06.2022
DİYARBAKIR - 'Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi'nde çalışmalar başladı

DİYARBAKIR - "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.06.2022
Diyarbakırlı öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

Diyarbakırlı öğrenciler hayvan bakımevini ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.06.2022
Kulp'ta yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Kulp'ta yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.06.2022
Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi engelledi

Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi engelledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 01.06.2022
DİYARBAKIR - AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması (2)

DİYARBAKIR - AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması (2)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 31.05.2022
Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor

Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 31.05.2022
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 31.05.2022
Amedsporlu Şehmus Özer Hayatını Kaybetti! Şehmus Özer Kimdir?

Amedsporlu Şehmus Özer Hayatını Kaybetti! Şehmus Özer Kimdir?

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 21.12.2016
Benim Devletimse Çık Dışarı Diyen Askere Genelkurmay'dan Özel Ödül

Benim Devletimse Çık Dışarı Diyen Askere Genelkurmay'dan Özel Ödül

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - 30.09.2014
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