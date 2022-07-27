Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haberleri - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haber - Haberler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Haberleri
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi haber, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Diyarbakır'da Merkez Camisinin çevre düzenleme çalışmaları başladı
DİYARBAKIR - Bilgievlerinde sınava hazırlanan öğrenciler hayallerine kavuştu
TARİHİ 82 NUMARALI BURÇ, KADINLAR İÇİN DİNLENME MEKANI OLACAK
DİYARBAKIR - Tarihi Diyarbakır surlarından 82 nolu burç, kadın lokaline dönüştürülecek
Diyarbakır'da yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır gündem: DİYARBAKIR - Su kesintisinin önüne geçmek amacıyla tasarruf çağrısı yapıldı
Diyarbakır haberleri | Diyarbakır OSB'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
Diyarbakır'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'na 1700 ağaç dikildi
Diyarbakır'da bir sokağa sanatçı Bedri Ayseli'nin adı verildi
Diyarbakır'da 1500 öğrenciye Hazar Uyanış Gençlik Kampında ücretsiz tatil imkanı
Son dakika haber... YÜK ASANSÖRÜNÜN HALATI KOPTU, BODRUM KATTA MAHSUR KALAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI
Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı
Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor
Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti
Diyarbakır'da "Melaye Ciziri'nin Hayatı ve Şiirleri-Dengbejler" söyleşisi düzenlendi
DİYARBAKIR - Bilgievi öğrencilerinden LGS sınavında başarı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
Diyarbakır'da kaçak kurbanlık satışı ve kesimine yönelik denetim
Diyarbakır'da mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması
Diyarbakır'da tarihi surlarda temizlik çalışması başlatıldı
Diyarbakır'da cadde, sokak ve kaldırımlar tazyikli su ile yıkanıyor
Akdeniz Belediye Meclisi'nde "PKK" gerginliği! "Yazıklar olsun sizin gibi Kürtlere" lafı ortalığı karıştırdı
DİYARBAKIR - Meslek edindirme kurslarında kursiyerler iş hayatına hazırlanıyor
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi tatlıcılar denetlendi
HDP 5. Olağan Kongresi: İktidara ve muhalefete hangi mesajlar verildi?
Diyarbakır'da "Mutlu Kadın Mutlu Aile" konulu eğitim verildi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Diyarbakır İş Dünyası Buluşması"nda konuştu: (2)
Diyarbakır'da "Medeniyetler ve Bilim Tarihinde İslam Aydınlanması" söyleşisi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çiftçi, çalışmaları inceledi
Engelli bireyler, belediyenin açtığı kurs ile hayallerine yaklaştı
Şehzadeler Konağı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı
Diyarbakır'da 13 dengbej "kültürel miras taşıyıcısı" oldu
Ahmed Arif'in büstünde şiirinin yazılı olduğu baskıya zarar verildi (2)
DİYARBAKIR - Fabrika yangını sonrası Diyarbakır OSB'de tatbikat
DİYARBAKIR - "Beyaz Bayrak" uygulaması yaygınlaştırılıyor
DİYARBAKIR - Karpuz yetiştiricilerine gübre ve ilaç desteğinde bulunuldu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarihi değirmeni restore ederek işlevsel hale getiriyor
Diyarbakır'da parklarda eskiyen oyun grupları yenilendi
Diyarbakır'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Diyarbakır'da tarihi su değirmeninde restorasyon; yine buğday öğütecek
DİYARBAKIR - "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" Zerzevan Kalesi'nin cazibesini artırdı
DİYARBAKIR - 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın finali
Akdeniz Belediye Meclisi'nde 'İstiklal Marşı' ve 'Öcalan' gerginliği
Akdeniz Belediye Meclisi bir anda karıştı! HDP'li üyeler İstiklal Marşı okumayıp Öcalan propagandası yaptı
Akdeniz Belediye Meclisinden Gaziantep'e 'evet', Diyarbakır'a 'hayır'
Bakanlar Varank ve Kasapoğlu Zerzevan'da gökyüzünü gözlemledi
Bakan Kasapoğlu, Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuştu Açıklaması
DİYARBAKIR - Bakan Kasapoğlu: "Zerzevan Kalesi, medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri"
DİYARBAKIR - Bakan Varank: "Bizim gençlerimiz evvelallah her şeyi başarır, başarıyor da"
DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
Tarımın geleceğine ışık tutacak proje çalıştayı başladı
DİYARBAKIR - Dicle'de inşa edilen Millet Bahçesi tamamlandı
İki gün ağaçta mahsur kalan yavru kedi dernek başkanının duyarlılığı sayesinde kurtarıldı
Öğrenciler "En Temiz Diyarbakır" için Sur diplerini temizledi
Zerzevan Kalesi, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne hazırlanıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi
LGS öncesi öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon eğitimi
DİYARBAKIR - "Sur Dışı Benusen Çevre Düzenleme Projesi"nde çalışmalar başladı
Seyir halindeyken alev aldı, faciayı itfaiye ekibi engelledi
DİYARBAKIR - AK Parti Kadın Kolları'ndan Diyarbakır'da kadın emeği buluşması (2)
Diyarbakırlı öğrenciler, kenti yabancı turistlere tanıtıyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
Amedsporlu Şehmus Özer Hayatını Kaybetti! Şehmus Özer Kimdir?