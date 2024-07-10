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Diyarbakır'da işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor

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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda devam ediyor. Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, işçilerin işlerine iade edilmesini istediklerini belirtti.

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, eylemlerinin 14'üncü gününde olduklarını söyledi.

Daha önce Bağlar ve Sur belediyeleri önünde çadır kurduklarını anımsatan Kahraman, şimdi ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde eylemi sürdürdüklerini belirtti.

İsteklerinin işçilerin işlerine iade edilmesi olduğunu dile getiren Kahraman, "Kesinlikle başka amacımız yok. İşten çıkarılan işçiler 8-14 yıl arasında çalışan personel. Biz eylem başlatmasaydık daha fazla personel işten çıkarılacaktı. İşten atılan arkadaşlarımızla ilgili hukuki süreci de başlattık. İnşallah bir an önce işçiler işlerine iade edilir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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