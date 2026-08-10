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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde yeni Meclis Başkan Vekili Evin Yelboğa oldu
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde istifa eden Doğan Hatun’un yerine Evin Yelboğa, Meclis Birinci Başkan Vekili seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ilk oturumu, Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Oturumda, daha önce Meclis 1. Başkan Vekili olarak görev yapan Doğan Hatun’un istifası üzerine yeni başkan vekili seçimi yapıldı.

SEÇİM KAPALI ZARF USULÜYLE YAPILDI 

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29 Temmuz tarihli yazısına istinaden gündeme alınan seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 13. maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle gerçekleştirildi.

Tasnif heyeti tarafından sandıktan çıkan zarfların sayılması ve oyların sayılmasının ardından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Üyesi Evin Yelboğa, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

İkiside kadın olması nasıl eş başkanı olacak

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