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Memur-Sen Genel Başkanı Diyarbakır'daki İşçilere Destek Ziyaretinde Bulundu

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkarılan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yalçın, işçilerin emek mücadelesine selam göndererek yanlarında olduklarını ifade etti.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkartıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Yalçın, "Sürgün, yıldırma, mobbing, her şeyin alası var. Emek diyenler, ekmek diyenler, insan hakkı diyenler, insan onuru diyenler, emekçi diyenler, aslında gerçek yüzünü ortaya koymuş durumda" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından haksız şekilde işten çıkarıldıklarını söyleyerek belediye binası önünde kurdukları çadırda oturma eylemi yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu. Çadır önünde Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ve işçiler tarafından karşılanan Yalçın, bir süre onlarla sohbet etti. İlk günden bu yana işçilerin yanında olduklarını belirten Yalçın, "Memur-Sen Genel Başkanı olarak, üyelerimizin buradaki arkadaşlarımıza selamlarını getirdim. Biz, soyadımız memur, soyadımız işçi olsa da adımız emekçi. İkimiz aynı işi yapıyoruz. Onun için burada bir emek mücadelesi veriliyor ve alın terine, emeğine sahip çıkmak isteyen insanlar, onur ve hasiyeti için burada bir direniş sürdürüyorlar. 70 gündür buradaki insanlar ekmeğini yeniden elde etmek için uğraşıyor. Çünkü yerel seçimlerinden sonra bunların hepsi 'DEM'zede' olarak burada ekmek mücadelesi veriyorlar. Çünkü belediyede emeklerine, ekmeklerine saygı duyulmak yerine emekleri, ekmekleri ellerinden alınarak aç sokağa terk edilmiş durumdalar" diye konuştu.

'AZ ÖNCE BİR ÜYEMİZ 150 KİLOMETRE İLERİYE SÜRÜLDÜ'

İşten atılan çalışanlarla ilgili hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Yalçın, "204 Hak-İş üyesi olmak üzere 389 kişi işten atılmıştı. Bugün yine, yeni sürgünler de var. Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar, Sur ve Ergani belediyeleri olmak üzere arkadaşlarımız bu anlamda zulümle karşı karşıyalar. Sürgün, yıldırma, mobbing, her şeyin alası var. Emek diyenler, ekmek diyenler, insan hakkı diyenler, insan onuru diyenler, emekçi diyenler, aslında gerçek yüzünü ortaya koymuş durumda. Onun için bu az önce ifade ettiğim terimler onların reklam yüzüydü, bu çadırdaki direniş onların gerçek yüzünü gösteriyor. Az önce Memur-Sen'e ait bir üyemiz Kulp'a, 150 kilometre ileriye sürülmüş. Onun da hak mücadelesini vereceğiz. Onunla ilgili dava sürecini yürüteceğiz. Onun için biz Memur-Sen ailesi olarak buradaki emekçi mücadelesini sonuna kadar selamlıyor ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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